СЗ «Лотос» сдал головной земснаряд «Лотос-1» проекта 93.159
На судостроительном заводе «Лотос» (Астраханская область) подписан акт приёма-передачи головного земснаряда с роторным рыхлителем проекта 93.159 «Лотос-1». Судно передадут в эксплуатацию в Волжский бассейн внутренних водных путей.
Строительство дноуглубительных судов на заводе «Лотос» ведется в соответствии с контрактом, заключенным в 2020 году в рамках программы ГТЛК по развитию лизинга отечественных судов с государственным финансированием. Инновационные земснаряды с роторным и фрезерным рыхлителями проектов 93.159
Земснаряд проекта 93.159 приводится в движение посредством двух независимых азимутальных пропульсивных агрегатов, устанавливаемых на кормовой части палубы с приводным двигателем в контейнерном исполнении по обоим бортам. При свободном плавании может быть достигнута скорость 12 км/час. Перемещение данного типа судов осуществляется посредством свайного устройства и двух папильонажных лебёдок.
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