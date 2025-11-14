Завершено строительство земснаряда «Николай Гричановский» проекта FPDG3
Завершено строительство несамоходного фрезерного земснаряда рефулерного типа «Николай Гричановский» проекта FPDG3.
Судно строилось ООО «Стройлидерплюс» (Астраханская область) по заказу ФГУП «Росморпорт» для работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), а также на акваториях и подходах к морским портам Астрахань и Оля.
Земснаряды данного проекта оснащены грунтовыми насосами производительностью более 7 000 м3/час по воде, системами автоматизированного контроля дноуглубительных работ российского производства. Автономность судов по запасам топлива, моторного масла, пресной воды и провизии составляет не менее 7 суток. Корпуса предназначены для тяжелого круглосуточного и круглогодичного режима работы и продолжительной эксплуатации.
Новый земснаряд серии назван в честь капитана-багермейстера Николая Алимпиевича Гричановского. С 1958 года Н.А. Гричановский работал багермейстером земснаряда «Волго-Каспийская № 2», признанного одним из лучших судов Каспрейдморпути, затем был капитаном еще нескольких земснарядов и капитаном-наставником в Каспрейдморпути, также трудился в Астраханском производственном объединении морского транспорта и Северо-Каспийском морском пароходстве.
Основные характеристики и главные размерения земснаряда
|Класс Российского морского регистра судоходства:
|КЕ* R3 Dredger
|Длина, не менее:
|68 м
|Ширина наибольшая:
|12,2 м
|Осадка, не более:
|2,1 м
|Длина корпуса, не менее:
|43 м
|Высота надводного борта:
|2 м
|Производительность по воде землесосной установки, не менее:
|7 000 м3/час
|Диаметр всасывающей трубы:
|650 мм — 800 мм
|Диаметр напорной трубы:
|650 мм — 800 мм
|Минимальная глубина разработки,не более:
|3 м
|Максимальная глубина разработки:
|15 м
|Максимальная ширина прорези при максимальной глубине разработки,не менее:
|50 м
|Поворотное соединение для плавающего грунтопровода (длина грунтопровода, не менее):
|800 м
|Грунтозаборная установка: постоянная мощность на валу фрезы, не менее:
|500 кВт
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Несамоходный фрезерный земснаряд высокой производительности «Николай ...на воду на производственной площадке в Астраханской области.
- 8 февраля на судостроительном заводе «Стройлидерплюс» (г. ...ялась церемония спуска на воду двух несамоходных шаланд проекта FPHB1.
- На производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и су...ядов проекта 93.159А со сменным фрезерным/роторно-ковшовым рыхлителем.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 2