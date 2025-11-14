Завершено строительство несамоходного фрезерного земснаряда рефулерного типа «Николай Гричановский» проекта FPDG3.

Судно строилось ООО «Стройлидерплюс» (Астраханская область) по заказу ФГУП «Росморпорт» для работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), а также на акваториях и подходах к морским портам Астрахань и Оля.

Земснаряды данного проекта оснащены грунтовыми насосами производительностью более 7 000 м3/час по воде, системами автоматизированного контроля дноуглубительных работ российского производства. Автономность судов по запасам топлива, моторного масла, пресной воды и провизии составляет не менее 7 суток. Корпуса предназначены для тяжелого круглосуточного и круглогодичного режима работы и продолжительной эксплуатации.

Новый земснаряд серии назван в честь капитана-багермейстера Николая Алимпиевича Гричановского. С 1958 года Н.А. Гричановский работал багермейстером земснаряда «Волго-Каспийская № 2», признанного одним из лучших судов Каспрейдморпути, затем был капитаном еще нескольких земснарядов и капитаном-наставником в Каспрейдморпути, также трудился в Астраханском производственном объединении морского транспорта и Северо-Каспийском морском пароходстве.

Основные характеристики и главные размерения земснаряда