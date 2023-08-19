Новости благоустройства территорий

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Площадь перед ДК Железнодорожников в Казани

Проект — шаг к децентрализации города, уменьшающий потребность жителей района ехать в центр, чтобы получить доступ к качественным общественным пространствам. Проект помог создать современное общественное пространство, привлекательное для жителей всех возрастов и адаптированное под потребности маломобильных групп.

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Арт-объект «Время вперёд» в Парке Горького в Москве

Инсталляция создана в честь 95-летия Парка Горького по инициативе Москомархитектуры. По словам авторов проекта, несмотря на простоту визуального образа, инсталляция наполнена смыслами и построена на триединстве прошлого, настоящего и будущего.

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«Игра в ассоциации»: жилой квартал Russian Design District (RDD) в Новой Москве

Новый девелоперский проект с необычной дизайнерской концепцией: девять высотных домов созданы в коллаборации с ведущими деятелями российской культуры, спорта и дизайна. Главный архитектор проекта Станислав Кулиш воплотил в каждой из жилых башен свое виденье образа звездного соавтора, обыграл и отразил его характер, близкие ему ценности. Получилась своеобразная архитектурная игра, вполне оправдывающая название квартала.

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Парк 800-летия Нижнего Новгорода

Набережная Федоровского — верхняя набережная, которая находится на крутых нижегородских склонах с панорамным видом на слияние Оки с Волгой, Заречную часть города и красивейшие закаты.

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Фитнес клуб The Rink Fitness в Сколково

Современный спортивный комплекс с минималистичной архитектурой, органично вписанной в окружающий ландшафт.

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Сквер в Челябинске

В Металлургическом районе Челябинска завершили благоустройство нового сквера на пересечении улиц Черкасской и Пети Калмыкова.

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Пост сделан с содействием блогера artal!