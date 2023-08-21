В Барнауле произведен монтаж станка плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060

Специалистами ГК «СПИКОМ» произведен, смонтировани и запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 на крупной металлобазе г. Барнаул.

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— Станок имеет площадь обработки 2100×6100мм, оснащен дополнительным газовым резаком для резки металла толщиной до 200мм.

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

— Магнитное крепление плазматрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

— Источник плазмы КЕДР MULTICUT 1200 с плазмотроном ULTRAFIRE. Резка металла на прожиг до 25мм, резка с края листа до 50мм.

— На станке установлена система умной вытяжки дымовых газов, которая позволяет удалять дымовые газы только из зоны резки. Система умной вытяжки делает процесс вытяжки более эффективным, позволяет применять менее мощные и менее дорогие вытяжные вентиляторы, а также снижает выброс теплого воздуха из помещения цеха в холодное время года. На дымоудалении установлен высокооборотный вытяжной вентилятор ULVENT ULT-5000 производства ГК «СПИКОМ».

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.