В ОЭЗ «Технополис Москва» открыли новый фармацевтический комплекс

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» открылся новый фармацевтический комплекс компании «Р-Опра».

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Предприятие будет выпускать 26 препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, астматических и других заболеваний.

Объём инвестиций в проект составил 6,99 миллиарда рублей. На производстве смогут работать 270 человек.

Офсетный контракт по созданию нового фармацевтического предприятия был заключен в 2018 году. В соответствии с ним группа компаний «Р-Фарм» приняла на себя обязательства построить в «Алабушеве» производственный комплекс полного цикла площадью более 30,5 тысячи квадратных метров. На заводе будут выпускать 26 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов для терапии онкологических, аутоиммунных, астматических и других заболеваний.

Строительство предприятия завершилось летом 2023 года.

Генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев отметил, что запуск первого офсетного завода в столице — знаменательное событие для компании. «Мы воспользовались широким спектром мер поддержки как от Правительства Москвы, так и от Минпромторга: здесь и субсидированная ставка по кредиту, и участие фонда развития промышленности. Ну и конечно, сам офсет — это все-таки основное, это позвоночник, хребет всего проекта», — сказал Василий Игнатьев.

Новое предприятие имеет статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», что дает ему доступ к существенным льготам. Среди них — нулевая ставка по налогам на имущество, землю и транспортному налогу, снижение налога на прибыль в 10 раз, возможность выкупа земли по льготной цене. Компания также получает финансовую поддержку от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства в виде компенсации части процентной ставки по льготному инвестиционному кредиту.

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru