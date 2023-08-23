Рязанская НПК модернизировала установку первичной переработки нефти

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») провела модернизацию блока установки первичной переработки нефти.

© www.rosneft.ru

Это позволило улучшить качество подготовки нефти, а также повысить качество гудрона и эффективность его переработки на установке висбрекинга.

Модернизация мощностей НПЗ — одна из приоритетных задач в рамках стратегии развития «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Комбинированная установка ЭЛОУ-АВТ-3 позволяет проводить обессоливание и обезвоживание нефти, а также первичное разделение углеводородной смеси на фракции. В ходе модернизации на установке было смонтировано современное оборудование, которое позволяет более эффективно разделять водонефтяную эмульсию.

Модернизация Рязанской НПК — часть масштабной инвестиционной программы «Роснефти», которая направлена на увеличение глубины и объемов переработки, повышение операционной эффективности, экологической и промышленной безопасности.

Модернизация производственных мощностей позволила заводу начать выпуск новых видов топлива с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами — бензины «Евро 6» и Pulsar 100, малосернистое судовое топливо и другие виды нефтепродуктов.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» входит в тройку лидеров нефтеперерабатывающей промышленности России. Завод является одним из основных поставщиков нефтепродуктов в Центральном федеральном округе.

Висбрекинг — один из видов термического крекинга. Применяют для получения главным образом котельных топлив (топочных мазутов) из гудронов.