ЧЗЭО реконструировал подстанцию для одного из ведущих приборостроительных предприятий России

ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) реализовал проект реконструкции трансформаторной подстанции для одного из крупнейших приборостроительных предприятий России — АО «ЧЗ Теплоприбор». Проект включал в себя два этапа — изготовление низковольтного комплектного распределительного устройства НКУ ВРУ Алион и комплекс работ по модернизации энергообъекта.

Обновленная подстанция обеспечит надежное электроснабжение инфраструктуры завода, который уже более полувека выпускает средства измерения и контроля технологических процессов для металлургии и нефтехимической отрасли.

Первый этап проекта включал в себя изготовление шкафа НКУ ВРУ Алион на класс напряжения 0,4 кВ и номинальный ток 1600 А. Исполнение — напольное, с односторонним обслуживанием, моторным приводом и двумя отходящими линиями. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с порошковым окрашиванием.

На следующем этапе проекта бригада электромонтажного участка выполнила полный комплекс монтажных и пусконаладочных работ. Специалисты ЧЗЭО демонтировали прежнее оборудование — два шкафа НКУ и шинопровод сечением 100×8 мм общей протяженностью 45 метров, смонтировали НКУ ВРУ Алион, выполнили ошиновку двух силовых трансформаторов на стороне 0,4 кВ, переложили высоковольтные кабельные линии и выполнили пусконаладочные работы. Также был осуществлен монтаж рабочего и аварийного освещения в помещении подстанции — на двух этажах здания. Все работы были проведены в течение двух рабочих дней.

«На протяжении всего этапа взаимодействия специалисты ЧЗЭО продемонстрировали компетентность, внимательность к деталям и готовность оперативно решать возникающие вопросы», — говорится в отзыве главного энергетика АО «ЧЗ Теплоприбор» Олега Угрюмова.

Напомним, что компетенции ООО «ЧЗЭО» позволяют с одинаковой степенью качества реализовывать проекты любой сложности — от изготовления отдельных единиц оборудования до строительства энергообъектов по модели EPC-контракта.