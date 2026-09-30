ЧЗЭО реконструировал подстанцию для одного из ведущих приборостроительных предприятий России
ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) реализовал проект реконструкции трансформаторной подстанции для одного из крупнейших приборостроительных предприятий России — АО «ЧЗ Теплоприбор». Проект включал в себя два этапа — изготовление низковольтного комплектного распределительного устройства НКУ ВРУ Алион и комплекс работ по модернизации энергообъекта.
Обновленная подстанция обеспечит надежное электроснабжение инфраструктуры завода, который уже более полувека выпускает средства измерения и контроля технологических процессов для металлургии и нефтехимической отрасли.
Первый этап проекта включал в себя изготовление шкафа НКУ ВРУ Алион на класс напряжения 0,4 кВ и номинальный ток 1600 А. Исполнение — напольное, с односторонним обслуживанием, моторным приводом и двумя отходящими линиями. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с порошковым окрашиванием.
На следующем этапе проекта бригада электромонтажного участка выполнила полный комплекс монтажных и пусконаладочных работ. Специалисты ЧЗЭО демонтировали прежнее оборудование — два шкафа НКУ и шинопровод сечением 100×8 мм общей протяженностью 45 метров, смонтировали НКУ ВРУ Алион, выполнили ошиновку двух силовых трансформаторов на стороне 0,4 кВ, переложили высоковольтные кабельные линии и выполнили пусконаладочные работы. Также был осуществлен монтаж рабочего и аварийного освещения в помещении подстанции — на двух этажах здания. Все работы были проведены в течение двух рабочих дней.
«На протяжении всего этапа взаимодействия специалисты ЧЗЭО продемонстрировали компетентность, внимательность к деталям и готовность оперативно решать возникающие вопросы», — говорится в отзыве главного энергетика АО «ЧЗ Теплоприбор» Олега Угрюмова.
Напомним, что компетенции ООО «ЧЗЭО» позволяют с одинаковой степенью качества реализовывать проекты любой сложности — от изготовления отдельных единиц оборудования до строительства энергообъектов по модели EPC-контракта.
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