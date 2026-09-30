стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 402
Татьяна Правдина Модернизация

ЧЗЭО реконструировал подстанцию для одного из ведущих приборостроительных предприятий России

ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) реализовал проект реконструкции трансформаторной подстанции для одного из крупнейших приборостроительных предприятий России — АО «ЧЗ Теплоприбор». Проект включал в себя два этапа — изготовление низковольтного комплектного распределительного устройства НКУ ВРУ Алион и комплекс работ по модернизации энергообъекта.

Обновленная подстанция обеспечит надежное электроснабжение инфраструктуры завода, который уже более полувека выпускает средства измерения и контроля технологических процессов для металлургии и нефтехимической отрасли.

Первый этап проекта включал в себя изготовление шкафа НКУ ВРУ Алион на класс напряжения 0,4 кВ и номинальный ток 1600 А. Исполнение — напольное, с односторонним обслуживанием, моторным приводом и двумя отходящими линиями. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с порошковым окрашиванием.

На следующем этапе проекта бригада электромонтажного участка выполнила полный комплекс монтажных и пусконаладочных работ. Специалисты ЧЗЭО демонтировали прежнее оборудование — два шкафа НКУ и шинопровод сечением 100×8 мм общей протяженностью 45 метров, смонтировали НКУ ВРУ Алион, выполнили ошиновку двух силовых трансформаторов на стороне 0,4 кВ, переложили высоковольтные кабельные линии и выполнили пусконаладочные работы. Также был осуществлен монтаж рабочего и аварийного освещения в помещении подстанции — на двух этажах здания. Все работы были проведены в течение двух рабочих дней.

«На протяжении всего этапа взаимодействия специалисты ЧЗЭО продемонстрировали компетентность, внимательность к деталям и готовность оперативно решать возникающие вопросы», — говорится в отзыве главного энергетика АО «ЧЗ Теплоприбор» Олега Угрюмова.

Напомним, что компетенции ООО «ЧЗЭО» позволяют с одинаковой степенью качества реализовывать проекты любой сложности — от изготовления отдельных единиц оборудования до строительства энергообъектов по модели EPC-контракта.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.chelzeo.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт