Радиевый институт им. В.Г. Хлопина разработал инновационный метод безводной дезактивации спецодежды

Специалисты АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» (входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом») разработали технологию и создали экспериментальный образец установки безводной дезактивации спецодежды.

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Проект реализован по инициативе АО «ТВЭЛ» — отраслевого Интегратора по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращению с радиоактивными отходами (РАО) .