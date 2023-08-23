Радиевый институт им. В.Г. Хлопина разработал инновационный метод безводной дезактивации спецодежды
Специалисты АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» (входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом») разработали технологию и создали экспериментальный образец установки безводной дезактивации спецодежды.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/J39ds2OHOHY
Проект реализован по инициативе АО «ТВЭЛ» — отраслевого Интегратора по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращению с радиоактивными отходами (РАО) .
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