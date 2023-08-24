Колёсная и гусеничная бронетехника на форуме «Армия-2023»
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Канал Mashnews подготовил обзор колёсных и гусеничных бронемашин, представленных на форуме «Армия-2023», среди которых бронетранспортёр БТ-3Ф, модернизированная самоходная противотанковая пушка 2С25М («Спрут»), боевая машина поддержки танков БМПТ-72 («Терминатор-2»), универсальное беспилотное транспортное средство «Зубило», бронетранспортер БТР-82А усовершенствованный и другие образцы бронетехники.
В этом видео:
00:00 — вступление ведущего
00:37 — комментарий Владимира Будаева, начальника отдела Специального конструкторского бюро машиностроения холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех
02:30 — комментарий о бронемашине БТ-3Ф производства ПАО «Курганмашзавод»
04:12 — дополнительная информация о 2С25 и БТ-3Ф
04:53 — комментарий главного конструктора АО «Ремдизель» о беспилотнике «Зубило»
05:32 — продолжение комментария о бронеавтомобиле «Титан»
05:55 — представитель АО «Ремдизель» о новой платформе «МТ-ЛБВМ»
09:14 — об учебном центре АО «Ремдизеля»
10:24 — информация об усовершенствованном БТР-82А
11:21 — комментарий представителя УВЗ об инженерной бронемашине УБИМ
12:47 — комментарий о БМПТ-72
13:58 — резюме выпуска
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