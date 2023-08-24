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Армия и Флот

Колёсная и гусеничная бронетехника на форуме «Армия-2023»

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/iMfb6wd4t9Y?si=Up6JmY62wlVq7vj1

Канал Mashnews подготовил обзор колёсных и гусеничных бронемашин, представленных на форуме «Армия-2023», среди которых бронетранспортёр БТ-3Ф, модернизированная самоходная противотанковая пушка 2С25М («Спрут»), боевая машина поддержки танков БМПТ-72 («Терминатор-2»), универсальное беспилотное транспортное средство «Зубило», бронетранспортер БТР-82А усовершенствованный и другие образцы бронетехники.

В этом видео:

00:00 — вступление ведущего

00:37 — комментарий Владимира Будаева, начальника отдела Специального конструкторского бюро машиностроения холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех

02:30 — комментарий о бронемашине БТ-3Ф производства ПАО «Курганмашзавод»

04:12 — дополнительная информация о 2С25 и БТ-3Ф

04:53 — комментарий главного конструктора АО «Ремдизель» о беспилотнике «Зубило»

05:32 — продолжение комментария о бронеавтомобиле «Титан»

05:55 — представитель АО «Ремдизель» о новой платформе «МТ-ЛБВМ»

09:14 — об учебном центре АО «Ремдизеля»

10:24 — информация об усовершенствованном БТР-82А

11:21 — комментарий представителя УВЗ об инженерной бронемашине УБИМ

12:47 — комментарий о БМПТ-72

13:58 — резюме выпуска
Источник: https://www.youtube.com/@mashnewstv

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  • Нет аватара Sashin63
    24.08.2318:37:17

    И где это всЁ? Существует в еденичных экземплярах? А если нет, то всему этому сейчас место точно не на выставке

    #1267631
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      25.08.2313:40:27

      В смысле где? На выставке! Если у Минобороны есть необходимость в такой технике, её заказывают! Не пишите больше глупости!

      #1267658
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