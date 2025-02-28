Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию Ростех) получила сертификат типа на авиадвигатель ВК-650 В для лёгких вертолетов. Силовые установки такого класса в России ранее не производились. ВК-650 В готов к серийному производству и может эксплуатироваться в составе вертолётов. Новый двигатель планируется применять в составе вертолётов «Ансат», Ка-226Т, Ми-34М1 и других машин легкого класса — взлётной массой до 4 тонн.

В этом выпуске:

00:00 — 01:03 — вступление, информация о ВК-650В

01:03 — 01:45 — комментарий генерального директора ОДК Грачёва А.В.

01:45 — 02:35 — информация о применении ВК-650В

02:35 — 02:38 — вручение сертификата типа ВК-650В

02:38 — 02:51 — завершение выпуска

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