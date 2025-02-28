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mashnews 28 февраля 2025, 10:21 104 Видеоблог

Создан и готов к производству двигатель для лёгких вертолётов — ВК-650 В

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Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию Ростех) получила сертификат типа на авиадвигатель ВК-650 В для лёгких вертолетов. Силовые установки такого класса в России ранее не производились. ВК-650 В готов к серийному производству и может эксплуатироваться в составе вертолётов. Новый двигатель планируется применять в составе вертолётов «Ансат», Ка-226Т, Ми-34М1 и других машин легкого класса — взлётной массой до 4 тонн.

В этом выпуске:

00:00 — 01:03 — вступление, информация о ВК-650В

01:03 — 01:45 — комментарий генерального директора ОДК Грачёва А.В.

01:45 — 02:35 — информация о применении ВК-650В

02:35 — 02:38 — вручение сертификата типа ВК-650В

02:38 — 02:51 — завершение выпуска

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Источник: https://rutube.ru/channel/24142067/

Машньюс, mashnews, сделано у нас
  • Нет аватара mikr
    28.02.2511:15:18

    Вспоминаются старые добрые времена, когда маленькие вертолеты настолько привычно сновали по небесам, что это представлялось неотъемлемым атрибутом всей нашей жизни. Даже гаишники гонялись за нарушителями на вертолетах и махали сверху своими палками. Интересно, кому все это помешало?..

    #1297648
    • Нет аватара Siver63
      28.02.2512:37:49

      В старые добрые времена солнце было теплее, а трава зеленее…

      Честно, говоря не помню, чтобы ГАИ использовало вертолеты.

      По моему сейчас вертолеты в основном в санитарной авиации правда в пределах МКАД, при пожарах, но это, наверное, другой класс двигателя и не знаю насколько актуально была тема аэротакси.

      #1297654
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