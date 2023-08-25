Успешный пуск и стыковка «Прогресс МС-24» к модулю «Звезда» российского сегмента МКС

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456245088&hash=cb335fb89f360ae5

23 августа в 4:08 мск выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-24» с космодрома Байконур.

Выведение «Прогресса МС-24» на заданную орбиту, отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно!

И сегодня 25.08.2023 в 06:50 мск. совершена успешная стыковка «Прогресса МС-24» к модулю «Звезда» российского сегмента МКС.

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456245105&hash=f9d8a406384e1db0