Успешный пуск и стыковка «Прогресс МС-24» к модулю «Звезда» российского сегмента МКС
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456245088&hash=cb335fb89f360ae5
23 августа в 4:08 мск выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-24» с космодрома Байконур.
Выведение «Прогресса МС-24» на заданную орбиту, отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно!
И сегодня
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456245105&hash=f9d8a406384e1db0
Источник: https://vk.com/wall-166596029_245377
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