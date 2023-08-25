БПО «Прогресс»: более 25 000 печатных плат для «умных домофонов»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех изготовит более 25 000 печатных плат для «умных домофонов», которые в дальнейшем отправятся на экспорт в Армению, Белоруссию и Таджикистан.

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Печатные платы обладают полным набором интерфейсов для организации комплексной системы безопасности в многоквартирном доме.

В составе «Росэлектроники» производство и отгрузку печатных плат для видеодомофонов выполняет БПО «Прогресс» (входит в Концерн «Автоматика») в интересах телекоммуникационного оператора связи «Уфанет».

"Умные домофоны" на базе печатных плат «Прогресса» поддерживают функцию распознавания лиц и не требуют наличия ключа. Пользователям доступно специальное приложение для смартфонов, куда поступают звонки от гостей. Хозяин квартиры видит звонящего через камеру домофона, может принять вызов и открыть дверь, в том числе, находясь вне дома. Камера устройства работает как обычная камера видеонаблюдения, в приложении жильцы могут увидеть происходящее на крыльце и придомовой территории. Все привычные функции домофона сохраняются — звонок можно принять на трубку в прихожей, а дверь подъезда открыть магнитным ключом.

«В текущих условиях спрос на отечественные печатные платы продолжает расти. БПО „Прогресс“ обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции при значительных объемах выпуска благодаря современной автоматической линии монтажа, а также за счет применения автоматизированного оптического, электрического и рентгеновского контроля производства. В этом году мы уже поставили более 1100 плат для ноутбуков отечественному производителю компьютерной техники», — рассказал генеральный директор БПО «Прогресс» Александр Некрасов.