В двух районах Челябинска открылись новые спортивные комплексы

© pchela.news

Два новых спортивных комплекса открылись в Советском и Ленинском районах Челябинска. Объекты частные, но выполняют очень важную социальную задачу, поскольку приверженцев здорового образа жизни теперь в городе будет ещё больше.

Многофункциональный спорткомплекс H2O построили в жилом комплексе «Вместе» на улице Дмитрия Неаполитанова. Изюминкой объекта является большой бассейн, которого очень не хватало в этой части города.

© pchela.news

© pchela.news

Спорткомплекс «Новый фитнес» вырос на месте заброшенного недостроя в районе дворца культуры ЧТПЗ. В здании расположены несколько залов, площадь самого большого из них составляет 1000 «квадратов».

© pchela.news

© pchela.news

© pchela.news

Стоимость услуг комплексов доступна большинству горожан, также там действуют льготы.

Напомним, в начале августа на северо-западе Челябинска началось строительство крытого футбольно-легкоатлетического манежа. Запустить новый спортивный объект планируют в 2025 году.