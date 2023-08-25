В двух районах Челябинска открылись новые спортивные комплексы
Два новых спортивных комплекса открылись в Советском и Ленинском районах Челябинска. Объекты частные, но выполняют очень важную социальную задачу, поскольку приверженцев здорового образа жизни теперь в городе будет ещё больше.
Многофункциональный спорткомплекс H2O построили в жилом комплексе «Вместе» на улице Дмитрия Неаполитанова. Изюминкой объекта является большой бассейн, которого очень не хватало в этой части города.
Спорткомплекс «Новый фитнес» вырос на месте заброшенного недостроя в районе дворца культуры ЧТПЗ. В здании расположены несколько залов, площадь самого большого из них составляет 1000 «квадратов».
Стоимость услуг комплексов доступна большинству горожан, также там действуют льготы.
Напомним, в начале августа на северо-западе Челябинска началось строительство крытого футбольно-легкоатлетического манежа. Запустить новый спортивный объект планируют в 2025 году.
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