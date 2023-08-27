В Тобольске стартовало строительство завода «Сибура» мощностью 570 тыс. т полипропилена в год

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На строительной площадке в Тюменской области забита первая свая в основание нового производства полипропилена (ДГП-2) мощностью 570 тыс. тонн, который станет частью уже действующего комплекса «ЗапСибНефтехим».

Объём инвестиций в проект составит около 195 млрд руб. Он реализуется в рамках заключенного в начале прошлого года соглашения между «Сибуром» и Минэнерго России. Запуск производства запланирован на 2027 год, благодаря ему Россия войдет в пятёрку мировых производителей полипропилена.

Мощности производства полипропилена на тобольской площадке «Сибура» после запуска нового завода вырастут в 1,5 раза — с нынешних 1 млн т до 1,5 млн т в год, рассказали в компании. Сейчас мощности компании по выпуску базовых полимеров (полиэтилен и полипропилен) в общей сложности превышают 4,4 млн т.

Вместе с завершением строительства нового производства будет создано более 370 высокотехнологичных рабочих мест, кроме того, проект создаёт потенциал для появления около 2 000 рабочих мест в смежных отраслях.

Использование передовых технологий в области переработки углеводородов и логистики позволит обеспечить безопасность, эффективность и экологичность нового завода. Как и на других нефтехимических производствах «ЗапСибНефтехима», здесь будет использоваться система замкнутого водооборота и современное пылегазоулавливающее оборудование. Кроме того, проектом предусмотрена установка факела закрытого типа, первого в своем роде для тобольской площадки.

Как сообщили в Министерстве энергетики, проект позволит дополнительно вовлечь в углублённую переработку сжиженный углеводородный газ для создания востребованной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью. Расширение ассортимента марок полипропилена поможет заместить импорт крупнотоннажных полимеров.

«Сибур» последовательно развивает в Тобольске производство полимеров, отметил, в свою очередь, глава компании Михаил Карисалов. «Мы видим растущий спрос на решения из современных синтетических материалов в целом ряде социально значимых отраслей, включая строительство, медицину, упаковку, сельское хозяйство. Новый проект компании позволит повысить защищенность уже имеющегося спроса на полипропилен со стороны наших партнеров-производителей конечной продукции и обеспечить перспективные потребности отечественных переработчиков в этом полимере».

Проект нового завода по производству полипропилена станет третьим этапом развития полимерного направления компании в Тобольске. Первое производство полипропилена было запущено там в 2013 году; в декабре 2020 года на полную мощность вышли ещё два производства, что добавило к прежнему результату ещё 2 млн тонн полимеров ежегодно — это каждая вторая тонна полипропилена и полиэтилена в стране, отмечают в «Сибуре».

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