В Нижегородской области введён в строй новый цех по производству бытовой химии

© opennov.ru

Производитель бытовой химии — компания «Ивитек» — ввела в строй новый производственный цех в Богородске Нижегородской области.

Новый корпус расположен в непосредственной близости к действующему производству. Он оборудован высокоскоростными линиями по розливу продукции, складским комплексом для хранения сырья и комплектующих, столовой, зоной отдыха, удобными душевыми и раздевалками.

Благодаря реализации проекта создано 30 рабочих мест. Объем инвестиций в расширение производства составил 147 млн рублей. Новый цех позволил увеличить выпуск жидких моющих и чистящих средств в три раза — с 30 до 90 тонн в сутки.

В октябре 2023 года компания также планирует запустить в новом цехе участок по производству косметики с использованием натуральных компонентов.

В рамках реализации данного проекта Корпорация развития Нижегородской области оказала помощь инвестору в ускорении решения вопроса об увеличении мощности энергоснабжения на 150 кВт.

«Хочется отметить высокое качество работы с инвесторами со стороны правительства Нижегородской области. В частности, коллеги из Корпорации развития помогли с увеличением энергоснабжения на предприятии на 150 киловатт мощности — для нас это был ключевой вопрос. Благодаря этому мы смогли расширить действующее производство», — отметил генеральный директор ООО «Ивитек» Вадим Шенкер.

ООО «Ивитек» активно использует возможности государственной поддержки, в том числе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Так, за последние несколько лет, компания заключила шесть договоров поручительства на сумму 75 млн рублей с Региональной гарантийной организацией (РГО).

© opennov.ru

© opennov.ru