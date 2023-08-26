В Донецк из Москвы прибыла новая партия автобусов большой вместимости, они скоро выйдут на маршруты

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Москва передала Донецку десять автобусов большой вместимости.

«Сегодня в столицу ДНР — город-герой Донецк прибыла вторая партия автобусов большой вместимости в количестве 10 единиц, переданных шефом-регионом городом Москвой», — сообщили в Администрации города.

По завершению оформления всех необходимых документов автобусы незамедлительно выйдут на городские маршруты.

До конца года в Донецк поставят 30 низкопольных автобусов.