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Транспорт и логистика

В Донецк из Москвы прибыла новая партия автобусов большой вместимости, они скоро выйдут на маршруты

 © dan-news.ru

Москва передала Донецку десять автобусов большой вместимости.

«Сегодня в столицу ДНР — город-герой Донецк прибыла вторая партия автобусов большой вместимости в количестве 10 единиц, переданных шефом-регионом городом Москвой», — сообщили в Администрации города.

По завершению оформления всех необходимых документов автобусы незамедлительно выйдут на городские маршруты.

До конца года в Донецк поставят 30 низкопольных автобусов.
Источник: https://dan-news.ru/obschestvo/v-do...-avtobusov-bolshoj-vmestimosti-oni/

транспорт, ДНР
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