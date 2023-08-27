В селе Осиново Зеленодольского района Татарстана открыли новую поликлинику
В строительство вложили 675 миллионов рублей. Поликлиника вместила детское и взрослое отделения, общая площадь — чуть больше шести тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 400 посещений в смену.
Поликлиника оснащена самым современным медицинским оборудованием: компьютерным томографом, цифровым рентген-аппаратом, УЗИ, эндоскопами. Есть физиотерапевтическое оборудование, все необходимое для лор-врача и офтальмолога, компьютерный анализатор эхо-сигналов и электрокардиографы. В поликлинике предусмотрен и дневной стационар на 14 мест.
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