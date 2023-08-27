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Медучреждения

В селе Осиново Зеленодольского района Татарстана открыли новую поликлинику

 © tatar-inform.ru

В строительство вложили 675 миллионов рублей. Поликлиника вместила детское и взрослое отделения, общая площадь — чуть больше шести тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 400 посещений в смену.

 © realnoevremya.ru

Поликлиника оснащена самым современным медицинским оборудованием: компьютерным томографом, цифровым рентген-аппаратом, УЗИ, эндоскопами. Есть физиотерапевтическое оборудование, все необходимое для лор-врача и офтальмолога, компьютерный анализатор эхо-сигналов и электрокардиографы. В поликлинике предусмотрен и дневной стационар на 14 мест.

 © tatar-inform.ru

 © kazan-news.net
Источник: https://kazan.bezformata.com/listne...goprofilnuyu-polikliniku/120620151/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, сельская жизнь, Татарстан
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