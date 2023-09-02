Производство дорожных материалов запустили в Норильске
Компания «Илан-Норильск» запустила в Норильске многофункциональный комплекс для производства асфальтобетонной смеси и дорожных материалов.
Объём инвестиций составил около 225 млн рублей.
Завод рассчитан на выпуск до 200 тыс. тонн продукции в год. Такой объём производства позволит Норильску и Норильскому промышленному району закрыть все свои потребности, связанные со строительством новых дорог и обслуживанием уже имеющихся.
Ожидается, что налоговые поступления в краевой и местный бюджет региона от реализации проекта за 10 лет составят более 1,5 млрд рублей.
ООО «Илан-Норильск» специализируется на деятельности в сфере эксплуатации автодорог.
Источник: https://krasnoyarsk.dk.ru/news/237189409
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