Производство дорожных материалов запустили в Норильске

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Компания «Илан-Норильск» запустила в Норильске многофункциональный комплекс для производства асфальтобетонной смеси и дорожных материалов.

Объём инвестиций составил около 225 млн рублей.

Завод рассчитан на выпуск до 200 тыс. тонн продукции в год. Такой объём производства позволит Норильску и Норильскому промышленному району закрыть все свои потребности, связанные со строительством новых дорог и обслуживанием уже имеющихся.

Ожидается, что налоговые поступления в краевой и местный бюджет региона от реализации проекта за 10 лет составят более 1,5 млрд рублей.

ООО «Илан-Норильск» специализируется на деятельности в сфере эксплуатации автодорог.

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