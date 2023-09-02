В Донецк второй раз за пять дней прибыла новая партия автобусов из Москвы
Десять автобусов большой вместимости марки НЕФАЗ прибыли в Донецк из Москвы. Об этом сегодня сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«Сегодня в столицу Донецкой Народной Республики прибыла третья партия автобусов большой вместимости марки НЕФАЗ в количестве 10 единиц, переданных в качестве шефской помощи от нашего шефа-региона города Москвы», — отметил Кулемзин.
Он добавил, что автобусы также будут задействованы для работы на маршрутах города.
Напомним, что 25 августа Москва передала в Донецк 10 автобусов.
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