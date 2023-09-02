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Транспорт и логистика

В Донецк второй раз за пять дней прибыла новая партия автобусов из Москвы

 © dan-news.ru

Десять автобусов большой вместимости марки НЕФАЗ прибыли в Донецк из Москвы. Об этом сегодня сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Сегодня в столицу Донецкой Народной Республики прибыла третья партия автобусов большой вместимости марки НЕФАЗ в количестве 10 единиц, переданных в качестве шефской помощи от нашего шефа-региона города Москвы», — отметил Кулемзин.

Он добавил, что автобусы также будут задействованы для работы на маршрутах города.

Напомним, что 25 августа Москва передала в Донецк 10 автобусов.
Источник: https://dan-news.ru/obschestvo/v-do...novaja-partija-avtobusov-iz-moskvy/

транспорт, ДНР
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