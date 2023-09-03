Электропоезд нового поколения ЭП3Д поступил на Горьковскую железную дорогу

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29 августа на Горьковской железной дороге состоялось торжественное отправление в рейс пригородного электропоезда нового поколения ЭП3Д. Четырёхвагонный состав отправился в путь по маршруту Нижний Новгород — Семёнов.

С 2018 года на Горьковской магистрали уже курсируют 11 электропоездов серии ЭП3Д. В свою очередь, данный состав стал первым из пяти электропоездов, которые поступят на ГЖД в 2023 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД».

Электропоезда серии ЭП3Д переменного тока произведены Демиховским машиностроительным заводом. Вагоны оборудованы новыми эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. Под каждым трёхместным диваном установлены розетки для зарядки гаджетов. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку, которая улучшает выход на низкую платформу.

«Это электропоезд нового образца, в котором более 90% комплектующих произведено в России. Он оборудован камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше, что соответствует всем современным требованиям транспортной безопасности. Новые составы будут ходить на регулярной основе по маршрутам в Нижегородской области: на Шахунью и Заволжье, по линии Нижегородского центрального диаметра от станции Поспект Гагарина до станции Моховые Горы», — подчеркнул начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Кроме того, подвижной состав максимально адаптирован для маломобильных пассажиров. Тамбуры первого и последнего вагонов оборудованы специальными электроподъёмниками для посадки и высадки.