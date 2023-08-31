Добавить статью
Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

На Красноярском МЗ спущено на воду промерное судно «Дальномер» проекта RDB 66.62

На площадке Красноярского машиностроительного завода спущено на воду промерное судно «Дальномер» — седьмое в серии из восьми судов проекта RDB 66.62.

 © paluba.media

ЗАО «Нефтефлот» выступило генеральным подрядчиком постройки судна.

После проведения швартовых и ходовых испытаний судно будет сдано государственному заказчику ФКУ «Речводпуть» и передано в ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» для выполнения гидрографических изысканий и промерных работ в бассейне реки Обь.

Технические характеристики судна проекта RDB 66.62:

Длина габаритная, м 24,31 Главный двигатель, модель 6ЧН12,6/15,5-295/1800-РД53
Ширина, м 5,6 Мощность ГД, кВт 295
Ширина габаритная, м 5,76 Подруливающее устройство, модель НПУ BTX 350 CC
Высота борта, м 2,2 Скорость, км\ч. 18
Высота габаритная, м 13,4 Автономность плавания, суток 4
Высота при заваленной мачте, м 7,73 Валовая вместимость, т 130
Осадка по грузовую марку, м 0,93 Класс РРР + О 2,0 (лед 20) А
Экипаж и изыскательский персонал, чел 7

Источник: https://paluba.media/news/55800

Нефтефлот, Красноярский край, промерное судно, RDB 66.62
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,