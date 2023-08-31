На Красноярском МЗ спущено на воду промерное судно «Дальномер» проекта RDB 66.62
На площадке Красноярского машиностроительного завода спущено на воду промерное судно «Дальномер» — седьмое в серии из восьми судов проекта RDB 66.62.
ЗАО «Нефтефлот» выступило генеральным подрядчиком постройки судна.
После проведения швартовых и ходовых испытаний судно будет сдано государственному заказчику ФКУ «Речводпуть» и передано в ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» для выполнения гидрографических изысканий и промерных работ в бассейне реки Обь.
Технические характеристики судна проекта RDB 66.62:
|Длина габаритная, м
|24,31
|Главный двигатель, модель
|6ЧН12,6/15,5-295/1800-РД53
|Ширина, м
|5,6
|Мощность ГД, кВт
|295
|Ширина габаритная, м
|5,76
|Подруливающее устройство, модель
|НПУ BTX 350 CC
|Высота борта, м
|2,2
|Скорость, км\ч.
|18
|Высота габаритная, м
|13,4
|Автономность плавания, суток
|4
|Высота при заваленной мачте, м
|7,73
|Валовая вместимость, т
|130
|Осадка по грузовую марку, м
|0,93
|Класс РРР
|+ О 2,0 (лед 20) А
|Экипаж и изыскательский персонал, чел
|7
Источник: https://paluba.media/news/55800
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