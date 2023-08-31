На Красноярском МЗ спущено на воду промерное судно «Дальномер» проекта RDB 66.62

На площадке Красноярского машиностроительного завода спущено на воду промерное судно «Дальномер» — седьмое в серии из восьми судов проекта RDB 66.62.

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ЗАО «Нефтефлот» выступило генеральным подрядчиком постройки судна.

После проведения швартовых и ходовых испытаний судно будет сдано государственному заказчику ФКУ «Речводпуть» и передано в ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» для выполнения гидрографических изысканий и промерных работ в бассейне реки Обь.

Технические характеристики судна проекта RDB 66.62: