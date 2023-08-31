На верфи «Торсиотест» спущено на воду головное малое рыболовное судно «Апача» проекта 04130

На верфи «Торсиотест» (Камчатский край) спущено на воду головное малое рыболовное судно проекта 04130.

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МРС строятся по заказу Рыболовецкого колхоза им. В.Л. Ленина в рамках реализации программы инвестиционных квот.

Технические характеристики: