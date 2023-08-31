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Судостроение и судоходство

На верфи «Торсиотест» спущено на воду головное малое рыболовное судно «Апача» проекта 04130

На верфи «Торсиотест» (Камчатский край) спущено на воду головное малое рыболовное судно проекта 04130.

 © korabel.ru

МРС строятся по заказу Рыболовецкого колхоза им. В.Л. Ленина в рамках реализации программы инвестиционных квот.

Технические характеристики:

  • Разработчик проекта — ООО «Форс технологии»
  • Длина — 26,45 м
  • Ширина — 8 м
  • Водоизмещение — 306,3 т
  • Осадка — 2,2 м
  • Высота борта — 3,65 м
  • Мощность — 441 кВт
  • Экипаж — 7 чел.
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...u_golovnoe_sudno_proekta_04130.html

Торсиотест, Камчатский край, малое рыболовное судно, 04130
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