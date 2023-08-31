На верфи «Торсиотест» спущено на воду головное малое рыболовное судно «Апача» проекта 04130
На верфи «Торсиотест» (Камчатский край) спущено на воду головное малое рыболовное судно проекта 04130.
МРС строятся по заказу Рыболовецкого колхоза им. В.Л. Ленина в рамках реализации программы инвестиционных квот.
Технические характеристики:
- Разработчик проекта — ООО «Форс технологии»
- Длина — 26,45 м
- Ширина — 8 м
- Водоизмещение — 306,3 т
- Осадка — 2,2 м
- Высота борта — 3,65 м
- Мощность — 441 кВт
- Экипаж — 7 чел.
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