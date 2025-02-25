На Камчатке завершено строительство малого рыболовного сейнера «Карымай»

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Российский морской регистр судоходства (РС) выдал комплект судовых документов на малый рыболовный сейнер «Карымай» проекта 04130, построенный на класс РС. Об этом говорится в сообщении классификационного общества.

Комплект документов Регистра был выдан 25 февраля 2025 года представителю Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина — крупнейшего рыбодобывающего предприятия Камчатского края. От имени Регистра в мероприятии приняли участие инженеры-инспекторы Северо-Восточного отделения Дальневосточного филиала РС Евгений Дубовой, Игорь Борисов и Федор Урманов.

«Карымай» — четвертое судно серии, которая строится по заказу рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина по программе инвестиционных квот на предприятии НПЦ «Торсиотест». Суда проекта 04130 предназначены для вылова и транспортировки (в грузовом трюме наливом) улова в сыром виде на береговую фабрику для дальнейшей переработки.

На Камчатке суда такого типа ведут промысел в бассейнах Охотского и Берингова морей. Поэтому тяговые усилия лебедки, длины ваеров рыболовецкого оборудования и др. параметры рассчитаны в соответствии с глубинами и особенностями районов эксплуатации. В частности, особенностью побережья Охотского моря со стороны Камчатки является его непрерывность и отсутствие естественных мест для укрытия в случае непогоды. Единственными местами убежищ являются русла впадающих в Охотское море рек.

© sudostroenie.info

Требование заказчика по сохранению небольшой осадки сейнеров (около двух метров) позволяет судам в случае плохой погоды зайти в устье реки не далеко от района промысла. Среди важных для заказчика требований к параметрам и техническим характеристикам судов также — скорость, объем трюма и тяговое усилие на снюрреводной лебедке, отмечают в РС.

Ранее на верфи НПЦ «Торсиотест» под техническим наблюдением Регистра по проекту 04310 построены суда «Апача», «Сокоч» и «Карага». Все суда названы в честь населенных пунктов Камчатского края. В общей сложности серия должна включить шесть единиц флота, завершить серию предполагается в 2025 году.

Малый рыболовный сейнер проекта 04130 — справка

Разработчик проекта — ООО «Форсс технологии»

Класс РС — КМ(*) IceI (hull; machinery) R2 AUT3 Fishing vessel

Длина — 26,45 м

Ширина — 8 м

Водоизмещение — 306,3 т

Осадка — 2,2 м

Высота борта — 3,65 м

Мощность — 441 кВт

Экипаж — 8 чел.

Вместимость грузового трюма — 90 куб. м

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