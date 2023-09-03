Компания Pandora производит высокотехнологичные зарядные станции

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Компания Pandora https://pandora-ev.ru — это российское высокотехнологичное предприятие, расположенное в г. Калуга, с 2004 года занимающееся разработкой и производством инновационной автомобильной электроники. Производство сертифицировано по наиболее строгому стандарту системы менеджмента качества в автомобильной отрасли — IATF 16949:2016 (DQS), все производимые продукты обладают высочайшей надежностью и стойкостью к суровым российским условиям эксплуатации.

Как и любой другой продукт Pandora, зарядные станции полностью разработаны в России, включая программное обеспечение, нашими российскими инженерами, и производятся в Калуге. Важность наличия собственных российских продуктов и технологий сейчас стала наиболее актуальной, но мы и ранее всегда гордились собственным производством и конструкторским бюро, где находили реализацию творческие идеи ведущих инженеров и дизайнеров отрасли.В каждой зарядной станции Pandora в первую очередь реализован принцип безопасности и корректности работы с электромобилем или Plug-in-гибридом, а также удобство пользования станцией, широкий и гибкий функционал, и дополнительно к этому — еще и привлекательный, эстетичный внешний вид.

Фото: «Шраубен М.У.Н»