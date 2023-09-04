На СФ «Алмаз» заложили ледокол «Святогор» проекта 21180М
На мощностях судостроительной фирмы «Алмаз» (г. Санкт-Петербург) заложен второй ледокол проекта 21180М, получивший название «Святогор».
Разработчиком проекта 21180М является конструкторское бюро «Вымпел».
Проект является уменьшенным и удешевленным вариантом дизель-электрического ледокола проекта 21180, по которому ранее на «Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге был построен ледокол «Илья Муромец». Следующий ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М строился корабелами СФ «Алмаз».
Характеристики:
- Длина: 88,49 м
- Ширина: 21,17 м
- Высота борта: 10,50 м
- Осадка: 6,5 м
- Скорость хода: 15 уз
- Дальность плавания: 12000 миль
- Автономность плавания: 2 мес
- Экипаж: 32 человека
- Пассажировместимость: 50 чел
- Водоизмещение: 6210 т
Источник: https://paluba.media/news/55949
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