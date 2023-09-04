На СФ «Алмаз» заложили ледокол «Святогор» проекта 21180М

На мощностях судостроительной фирмы «Алмаз» (г. Санкт-Петербург) заложен второй ледокол проекта 21180М, получивший название «Святогор».

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Разработчиком проекта 21180М является конструкторское бюро «Вымпел».

Проект является уменьшенным и удешевленным вариантом дизель-электрического ледокола проекта 21180, по которому ранее на «Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге был построен ледокол «Илья Муромец». Следующий ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М строился корабелами СФ «Алмаз».

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