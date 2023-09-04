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Образование

В селе Трехпрудное Чистенского сельского поселения Республики Крым открыли новую школу

1 сентября в Симферопольском районе произошло важное событие — торжественное открытие нового образовательного учреждения.

 © rk.gov.ru

«В День знаний открыл новую школу-гимназию в селе Трехпрудном Симферопольского района. За парты тут сегодня сядут более 500 ребят. Здание оснащено всем необходимым, здесь есть спортивный и актовый залы, кабинеты искусств и технологии», — сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов, подчеркнув, что при поддержке Президента строительство школ в Крыму обязательно продолжится. Это главные инвестиции в будущее.

 © mir-okon.org

 © mir-okon.org

В новой школе, которая рассчитана на 700 мест, будут учиться юные жители Чистенского сельского поселения. На строительство социально значимого объекта было выделено более 900 миллионов рублей. Школе-гимназии присвоено имя Константина Дмитриевича Ушинского — русского педагога, писателя, одного из основоположников научной педагогики в России.

 © mir-okon.org

 © mir-okon.org

«Симферопольский район развивается, хорошеет, становится более комфортным для проживания. Открытие новой школы в моем родном Чистенском поселении — значимое и радостное событие, настоящий подарок на 100-летие образования Симферопольского района, которое мы празднуем в этом году», — отметила Глава муниципального образования Симферопольский район Республики Крым — председатель Симферопольского районного совета Светлана Банарь.

 © mir-okon.org

 © mir-okon.org
Источник: https://simfmo.rk.gov.ru/ru/article/show/7302

Крым, Республика Крым, новая школа
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