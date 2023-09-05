В Краснодаре открыли новый спортивный объект
Физкультурно-оздоровительный комплекс построили в Прикубанском округе.
Физкультурно-оздоровительный комплекс располагается на улице Вавилова. Его построили в рамках краевой госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры». Комплекс включает универсальный спортивный зал для занятий мини-футболом, гандболом, баскетболом и волейболом, два борцовских ковра, тренажеры, на прилегающей территории — спортивные площадки и беговые дорожки.
В спортивном комплексе смогут заниматься на постоянной основе в смену свыше ста спортсменов и жителей Краснодара. Предусмотрены необходимые условия и для маломобильных граждан.
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