В Краснодаре открыли новый спортивный объект

© admkrai.krasnodar.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс построили в Прикубанском округе.

Физкультурно-оздоровительный комплекс располагается на улице Вавилова. Его построили в рамках краевой госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры». Комплекс включает универсальный спортивный зал для занятий мини-футболом, гандболом, баскетболом и волейболом, два борцовских ковра, тренажеры, на прилегающей территории — спортивные площадки и беговые дорожки.

В спортивном комплексе смогут заниматься на постоянной основе в смену свыше ста спортсменов и жителей Краснодара. Предусмотрены необходимые условия и для маломобильных граждан.

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru