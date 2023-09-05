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Спортивные объекты

В Краснодаре открыли новый спортивный объект

 © admkrai.krasnodar.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс построили в Прикубанском округе.

Физкультурно-оздоровительный комплекс располагается на улице Вавилова. Его построили в рамках краевой госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры». Комплекс включает универсальный спортивный зал для занятий мини-футболом, гандболом, баскетболом и волейболом, два борцовских ковра, тренажеры, на прилегающей территории — спортивные площадки и беговые дорожки.

В спортивном комплексе смогут заниматься на постоянной основе в смену свыше ста спортсменов и жителей Краснодара. Предусмотрены необходимые условия и для маломобильных граждан.

 © admkrai.krasnodar.ru

 © admkrai.krasnodar.ru

 © admkrai.krasnodar.ru
Источник: https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/705426/

Краснодарский край, ФОК
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