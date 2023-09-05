Добавить статью
Лого Сделано у нас
Дорожное строительство

В ДНР открыли после ремонта одну из главных дорог — трассу Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь

 © donetsk-news.ru

Движение по одной из главных транспортных артерий Донецкой Народной Республики — дороге Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь — открыли после ремонта, дорожники отремонтировали более 60 км трассы.

Дорожники уложили более 250 тыс. тонн асфальтобетона, нанесли разметку, установили около 1 тыс. дорожных знаков, более 3 км бортового камня и порядка 2 км барьерного ограждения. Для жителей близлежащих к дороге населенных пунктов организовали тротуары и поставили более 20 остановочных павильонов. На объекте круглосуточно работали более 700 человек, было задействовано 300 единиц техники.

«Капитальный ремонт 62-км участка завершен в рекордные сроки — за четыре месяца. Это стало возможным в том числе и потому, что компания „Мостовик“ организовала производство асфальтобетона до 5 тыс. тонн в сутки из местных материалов. И теперь есть чему радоваться: прекрасное дорожное покрытие, разметка, знаки, ограждение — все по нормам и стандартам Российской Федерации», — сообщили в правительстве ДНР.

Для республики трасса имеет стратегическое значение: дорога способна пропускать порядка 7 тыс. грузовых и пассажирских автомобилей в сутки и связывает три района региона с Мариуполем. Передвижение по обновленной трассе будет комфортным и безопасным, а для аграриев упростит логистику и ускорит отгрузку сельхозпродукции.

 © donetsk-news.ru
Источник: https://tass.ru/ekonomika/18662817

ДНР, дороги
  • Великоросс Великоросс
    05.09.2321:02:36

    ©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-213182329&id=456246257&hash=14eae97bb26135a9

     © donetsk-news.ru

     © donetsk-news.ru

     © donetsk-news.ru

     © donetsk-news.ru

    Отредактировано: Великоросс~21:05 05.09.23
    #1268174
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,