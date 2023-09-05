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Движение по одной из главных транспортных артерий Донецкой Народной Республики — дороге Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь — открыли после ремонта, дорожники отремонтировали более 60 км трассы.

Дорожники уложили более 250 тыс. тонн асфальтобетона, нанесли разметку, установили около 1 тыс. дорожных знаков, более 3 км бортового камня и порядка 2 км барьерного ограждения. Для жителей близлежащих к дороге населенных пунктов организовали тротуары и поставили более 20 остановочных павильонов. На объекте круглосуточно работали более 700 человек, было задействовано 300 единиц техники.

«Капитальный ремонт 62-км участка завершен в рекордные сроки — за четыре месяца. Это стало возможным в том числе и потому, что компания „Мостовик“ организовала производство асфальтобетона до 5 тыс. тонн в сутки из местных материалов. И теперь есть чему радоваться: прекрасное дорожное покрытие, разметка, знаки, ограждение — все по нормам и стандартам Российской Федерации», — сообщили в правительстве ДНР.

Для республики трасса имеет стратегическое значение: дорога способна пропускать порядка 7 тыс. грузовых и пассажирских автомобилей в сутки и связывает три района региона с Мариуполем. Передвижение по обновленной трассе будет комфортным и безопасным, а для аграриев упростит логистику и ускорит отгрузку сельхозпродукции.

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