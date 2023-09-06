Ростех отправил в войска партию БМП-2М «Бережок»
Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех отправил Министерству обороны Российской Федерации очередную партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок».
БМП-2М с боевым отделением «Бережок» — разработка коллектива тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП). Этот комплекс применяется для уничтожения не только живой силы противника, но и укреплений, бронированной военной техники, в том числе танков.
В Минпромторге России отметили, что сегодня все предприятия оборонно-промышленного комплекса страны обеспечивают потребности наших вооруженных сил в современной и надежной технике. Среди них и Конструкторское бюро приборостроения, передавшее очередную партию БМП-2М с «Бережком». Как отмечают специалисты, такая бронетехника востребована при выполнении задач СВО.
В состав вооружения боевого отделения «Бережок» входит:
▪️ 30-мм автоматическая пушка 2А42;
▪️ 7,62-мм пулемет ПКТМ;
▪️ 30-мм автоматический гранатомет АГ-30М;
▪️ две пусковые установки противотанковых управляемых ракет «Корнет» по две ракеты на каждой.
«Комплекс БМП-2М с „Бережком“ показал свою эффективность в зоне проведения СВО. Военные, активно применяющие военную технику как днем, так и ночью, отмечают ее высокую огневую мощь и мобильность, — прокомментировал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев. — Очередное выполнение контрактов говорит об эффективности производственной системы предприятий НПО „Высокоточные комплексы“, а также о высокой квалификации и самоотверженном труде работников. Сегодня они, как и коллективы всех оборонных предприятий, трудятся в двух-трехсменном режиме шесть дней в неделю».
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