Ростех отправил в войска партию БМП-2М «Бережок»

© rostec.ru

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех отправил Министерству обороны Российской Федерации очередную партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок».

© rostec.ru

БМП-2М с боевым отделением «Бережок» — разработка коллектива тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП). Этот комплекс применяется для уничтожения не только живой силы противника, но и укреплений, бронированной военной техники, в том числе танков.

В Минпромторге России отметили, что сегодня все предприятия оборонно-промышленного комплекса страны обеспечивают потребности наших вооруженных сил в современной и надежной технике. Среди них и Конструкторское бюро приборостроения, передавшее очередную партию БМП-2М с «Бережком». Как отмечают специалисты, такая бронетехника востребована при выполнении задач СВО.

В состав вооружения боевого отделения «Бережок» входит:

▪️ 30-мм автоматическая пушка 2А42;

▪️ 7,62-мм пулемет ПКТМ;

▪️ 30-мм автоматический гранатомет АГ-30М;

▪️ две пусковые установки противотанковых управляемых ракет «Корнет» по две ракеты на каждой.

© rostec.ru

© rostec.ru

«Комплекс БМП-2М с „Бережком“ показал свою эффективность в зоне проведения СВО. Военные, активно применяющие военную технику как днем, так и ночью, отмечают ее высокую огневую мощь и мобильность, — прокомментировал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев. — Очередное выполнение контрактов говорит об эффективности производственной системы предприятий НПО „Высокоточные комплексы“, а также о высокой квалификации и самоотверженном труде работников. Сегодня они, как и коллективы всех оборонных предприятий, трудятся в двух-трехсменном режиме шесть дней в неделю».