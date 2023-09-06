Открылся новый вокзал в Бердске
6 сентября без каких-либо торжеств открылся железнодорожный вокзал в Бердске. Железнодорожники установили около пешеходного моста объявление о закрытии временных касс и пригласили пассажиров в новое здание вокзала. Теперь там продают билеты на пригородные электрички и поезда дальнего следования. Касса автовокзала пока закрыта. В зале ожидания работают туалеты, в которых оборудованы специальные кабинки для маломобильных пассажиров. Семьи с детьми могут посетить комнату матери и ребёнка. Ещё в здании есть кафе.
Напомню, что строительство нового здания вокзала начали в декабре 2019 года. Разработчики проекта реконструкции пообещали сохранить старое здание вокзала. Сначала новое здание планировали открыть в 2022 году, но потом завершение работ перенесли на 2023 год. Работы профинансировало ОАО «РЖД», выделив на них в 2019 году 8,5 миллиона рублей. После завершения работ старый вокзал остался на своём месте. Его используют в технических и служебных целях.
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06.09.2312:37:17
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