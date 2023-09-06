Новая детская поликлиника открыта в Орловской области
В Ливнах 5 сентября состоялось открытие новой детской поликлиники. Ее построили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», а ушло на это 178 миллионов рублей.
Здание — трехэтажное, площадь — 2,8 тыс. кв. метров. В поликлинике будут работать консультативно-диагностическое отделение, отделения реабилитации и восстановительного лечения. Рассчитана на 150 посещений в смену.
Источник: https://vorle.ru/health/199830/
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