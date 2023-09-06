«Калашников» завершил первую поставку зимней группы одежды ВКПО 3.0
ООО «Триада-ТКО» завершило поставку в адрес Заказчика более 100 000 комплектов зимней группы одежды из состава полевого обмундирования ВКПО 3.0.
Новый зимний комплект — часть собственной линейки экипировки, разработанной компанией «Триада-ТКО» при содействии профильных специалистов Заказчика.
Зимняя группа одежды представлена следующими изделиями:
∙ белье нательное флисовое;
∙ костюм демисезонный;
∙ куртка флисовая;
∙ костюм утепленный;
∙ шапка демисезонная;
∙ шарф зимний (бафф).
Использование системы слоев в ношении зимней группы одежды позволяет сохранять комфортную температуру в различных погодных условиях при разном уровне активности.
Новое поколение ВКПО изготовлено из материалов с улучшенными свойствами и обладает повышенными эргономическими характеристиками.
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