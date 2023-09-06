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Армия и Флот

«Калашников» завершил первую поставку зимней группы одежды ВКПО 3.0

ООО «Триада-ТКО» завершило поставку в адрес Заказчика более 100 000 комплектов зимней группы одежды из состава полевого обмундирования ВКПО 3.0.

 © kalashnikovgroup.ru

Новый зимний комплект — часть собственной линейки экипировки, разработанной компанией «Триада-ТКО» при содействии профильных специалистов Заказчика.

Зимняя группа одежды представлена следующими изделиями:

∙ белье нательное флисовое;

∙ костюм демисезонный;

∙ куртка флисовая;

∙ костюм утепленный;

∙ шапка демисезонная;

∙ шарф зимний (бафф).

Использование системы слоев в ношении зимней группы одежды позволяет сохранять комфортную температуру в различных погодных условиях при разном уровне активности.

Новое поколение ВКПО изготовлено из материалов с улучшенными свойствами и обладает повышенными эргономическими характеристиками.
Источник: https://kalashnikovgroup.ru/news/ka...avku_zimney_gruppy_odezhdy_vkpo_3-0

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