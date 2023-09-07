В Москве открыт флагманский центр Городской клинической больницы № 15 им Филатова

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Строительство четырехэтажного корпуса флагманского центра в ГКБ имени Филатова площадью 15 тысяч квадратных метров началось в июне 2020 года и завершилось в августе 2023 года.

Корпус рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день, которые могут получить полный комплекс необходимой помощи в течение первых суток. Затем — в зависимости от состояния — их либо выпишут домой, либо переведут в профильные отделения больницы для продолжения лечения, либо дадут рекомендации и направят на амбулаторное лечение.

Новый корпус оснащен современным оборудованием, включая один магнитно-резонансный и два компьютерных томографа, два рентген-комплекса, два ангиографические установки, четыре рентген-установки C-дуга, 13 УЗИ-аппаратов, эндоскопическое и лабораторное оборудование.

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Во флагманском центре внедрены принципы «цифрового госпиталя». Это значит, что медицинская документация ведется в электронном виде. Для маршрутизации пациентов санитарной авиацией на территории больницы организовали вертолетную площадку.

Также создана комфортная среда для родных и близких пациентов. Провести время в ожидании завершения операции можно в специальных помещениях — family room.

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