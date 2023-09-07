Платформа Меристема для подготовки агрономов в Иркутске

© Фото из открытых источников

Уже почти год работает платформа Меристема, созданная НПО «Агросс», в Иркутском государственном аграрном университете.

В настоящее время набирают силу растения in-vitro, высаженные после получения первого впечатляющего своими показателями урожая.

История взаимоотношений началась с поездки сотрудников селекционно-генетического центра Иркутского государственного аграрного университета в сентябре 2021 года в ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УРО РАН» (далее — УРАЛНИИСХ) с целью обмена опытом и ознакомления с установленным там фитотронным комплексом, разработанным и созданным в НПО «Агросс», предназначенным для выращивания первичного семенного материала картофеля — миниклубней, а так же для выполнения нестандартных операций в селекционном процессе. После чего руководством университета было принято решение о приобретении двух прототипов PRIMOBREEDER AERO LAB 40.

Был заключен договор на поставку. Дата заключения — январь 2022 года. Поэтому понятны трудности и проблемы, с которыми нам пришлось столкнуться при выполнении заказа. Но мы справились, за 12 месяцев мы осуществили поставку, сборку и ввод в эксплуатацию автоматизированной установки — фитотрона, что было непросто в условиях санкций и различных ограничений.

Надо сказать, в настоящее время в Иркутском государственном аграрном университете им. А.А. Ежевского совместно с индустриальным партнером «СХАО Белореченское» реализуется комплексный научно-технический проект по селекции и семеноводству картофеля. Именно в рамках данного проекта на наших установках уже был проведен один цикл выращивания.

Результаты впечатляющие: получено 4 671 миниклубней. Коэффициент размножения 58,3 клубней с растения. 2 708 клубня фракции 24+ мм, т. е. пригодных для механизированной посадки. Достигнутый коэффициент размножения считается очень высоким.

Сотрудничество продолжается на текущую дату, команда НПО «Агросс» консультирует сотрудников университета, ведет совместные научные исследования по поведению полученного материала. А сотрудники университета со своей стороны формируют предложения по дальнейшему усовершенствованию оборудования платформы Меристема.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

28 августа установки НПО «Агросс», работающие в Иркутском ГАУ, были продемонстрированы участникам расширенного заседания Совета по развитию агропромышленного комплекса при Губернаторе Иркутской области, обсуждаемый тогда вопрос — подготовка кадров для отрасли.

Мы рады, что наши установки работают на две важные для страны цели: развитие отечественного картофельного семеноводства и подготовку нового поколения российских агрономов на новом технологическом уровне.

Напомним основную информацию о проекте: «Проект «Меристема» — комплекс приемов, технологий и оборудования, предназначенных для производства миниклубней картофеля на этапе первичного (оригинального) семеноводства из растений in-vitro, безсубстратным методом, в профессиональных теплицах, позволяющий: осуществлять производство с наивысшим коэффициентом размножения, минимизацией риска заражения материала, снижением себестоимости производства, повышением технологического уровня производства, осуществляя производственный цикл круглый год.

Проект платформа «Меристема» — технология, которая в разы позволит повысить коэффициент размножения отечественных селекционных достижений, и, следовательно, кардинально изменит ситуацию на рынке семенного картофеля, так как позволит в более короткий временной период произвести замену импортного генетического материала на отечественный.

Алексей Ковалев, руководитель НПО «Агросс», о развитии проекта: «Мы имеем достаточно опыта в выращивании миниклубней картофеля данным способом, теперь вырастили два урожая на установке в технопарке «Университетский», резидентом которого являемся, получили очень интересные результаты, как прикладного характера, так и с точки зрения фундаментальной науки. У нас есть опыт работы с научно исследовательскими институтами: нам помогали решать вопросы организационного характера, брали на себя ежедневные круглосуточные наблюдения, уход за растениями и подобные «бытовые» заботы. А мы смогли сосредоточиться на главном: отладить производственные цепочки, скорректировать выявленные в процессе эксплуатации недочеты, правильно подобрать материалы и обеспечить выпуск современного, качественного и отказоустойчивого оборудования для обеспечения работы отрасли первичного семеноводства картофеля, что в свою очередь позволит повысить качество производимых корнеплодов попадающих на прилавки магазинов».

В НПО «Агросс» отметили: «Уникальность установки не в «железе» или использовании уникального осветительного звена, а в технологических циклах производства. На этой установке теоретически можно выращивать все: от клубники до салата, но наши планы — вывести на рынок удобное в использовании, легко обслуживаемое и администрируемое, надежное оборудование, которое позволит любому из предприятий, осуществляющих деятельность в области оригинального семеноводства картофеля, вырастить под свои потребности необходимое количество первичного материала (миниклубней), сократив при этом его себестоимость и повысив качество».

К плюсам технологии относится и то, что производство миниклубня лабораторным методом в значительной степени снижает вероятность его поражения болезнями и вирусами. Это одна из особенностей разрабатываемой технологии производства и сопутствующего оборудования — снижение влияния «человеческого» фактора на риски при производстве безвирусного посевного материала для семеноводства.

Важно также, что стоимость посевного материала, полученного в рамках проекта «Меристема», составит приблизительно 6 рублей за один клубень. Для сравнения стоимость одного полученного горшечным методом клубня оценивается от 17 до 25 рублей (по данным на 2018-19 года).

Сегодня селекционная работа в России в целом ведется на конкурентоспособном уровне, однако в основной массе, селекционные учреждения имеют достаточно небогатую технологическую базу, что не позволяет им в достаточном для конкуренции с образцами импортной селекции количестве производить качественный селекционный материал. Виной тому в том числе и технологии размножения с низким коэффициентом, да и наложение определённых стереотипов о качестве российского картофельного семенного материала.

По словам разработчиков, в настоящий момент основная масса безвирусного семенного картофеля в стране производится длительным процессом: из растений в пробирке, высаживаемых в закрытом грунте и выращиваемых методом горшечной культуры, получают миниклубни картофеля, которые в последующем вегетативном сезоне высаживаются в открытый грунт, а полученные в этом сезоне клубни картофеля являются клубнями самой высокой репродукции (этапа производства) — первым полевым поколением.

Что еще важного о нас: в 2022 и 2023 годах получены два свидетельства о регистрация разработанного в рамках проекта программного обеспечения в государственном Реестре программ для ЭВМ.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Алексей Ковалев, основатель проекта и руководитель компании, отметил: «Регистрация разработанного нами программного обеспечения в Реестре программ для ЭВМ — это подтверждение государством надежности его работы, признания уникальности разработки и защита наших прав на созданную интеллектуальную собственность. Это обеспечит необходимую устойчивость в дальнейшем развитии проекта и подчеркнет его надежность для наших уже состоявшихся и пока потенциальных клиентов».

НПО «Агросс» — резидент технопарка высоких технологий Свердловской области с 2019 года. Основатель проекта Алексей Ковалев успешно завершил обучение в аспирантуре и вышел на защиту кандидатской диссертации по профильной теме. Научное руководство проектом осуществляет Александр Соловьев, доктор биологических наук, профессор, профессор РАН, опыт в области биотехнологий, селекции и семеноводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева — 15 лет.

Видео об иркутском внедрении