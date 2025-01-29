Современные технологии для будущих агрономов: новый этап

Уже второй аграрный ВУЗ в стране теперь будет использовать технологии нашего дочернего проекта Меристема для подготовки новых кадров сельскохозяйственной отрасли. Теперь это Бурятская государственная сельскохозяйственная академия, до этого наши технологии стали применять в Иркутском ГАУ.

Ниже приводим текст с сайта ВУЗа (https://bgsha.ru/about_the_university/news/3186/ ):

В Бурятской ГСХА будут получать оздоровленный посадочный материал «второго хлеба»

В Бурятской ГСХА состоялся запуск аэропонного модуля Primobreeder — оборудования, предназначенного для выращивания первичного семенного материала картофеля — миниклубней, а также для выполнения нестандартных операций в селекционном процессе. Оборудование разработано ООО «ССТК «Меристема» и закуплено по федеральной программе «Приоритет-2030».

Для выращивания в аэропонной установке выбраны сертифицированные растения in-vitro картофеля отечественных сортов «Метеор» и «Восторг». Саженцы высажены в рамках договора о сотрудничестве с Федеральным исследовательским центром картофеля имени А.Г. Лорха для изучения реакции сортов на применение к ним аэропонной технологии выращивания. Будут изучены коэффициенты клубнеобразования и другие морфологические признаки, а также изменения фенологических фаз развития, — рассказывает Виктор Соболев, заведующий кафедрой общего земледелия.

Аэропоника — это метод круглогодичного выращивания растений не только без использования почв, но и вообще без каких-либо субстратов, а значит, продукция будет значительно более чистой и экологичной. По сравнению с традиционной технологией «посадки в почву» он имеет ряд преимуществ: отсутствие трудоемких мероприятий с заменой субстрата, защита от почвенных инфекций и вредителей, сбалансированное обеспечение питательными элементами. Вследствие, получение однородных по размеру стандартных мини-клубней семенного картофеля. —

Продолжительность вегетации растений в условиях аэропоники может составлять от трёх до четырёх месяцев. За этот период можно получить от 30 до 50 мини-клубней с одного растения. Затем клубни можно высадить в открытый грунт, где они вырастут до размеров обычного семенного картофеля, который можно будет использовать при посадках, — делится Алексей Грмушян, заведующий лабораторией микроклонального размножения растений.

Отметим, что в настоящее время Бурятская ГСХА совместно с индустриальным партнером ООО «Гарантия-2» реализуют комплексный научно-технический проект по семеноводству картофеля в Бурятии в рамках проекта МНОЦ «Байкал».

А в Иркутске все началось с поездки сотрудников селекционно-генетического центра Иркутского государственного аграрного университета в сентябре 2021 года в ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УРО РАН» (далее — УРАЛНИИСХ) с целью обмена опытом и ознакомления с установленным там фитотронным комплексом, разработанным и созданным в НПО «Агросс», предназначенным для выращивания первичного семенного материала картофеля — миниклубней, а так же для выполнения нестандартных операций в селекционном процессе. После чего руководством университета было принято решение о приобретении двух прототипов PRIMOBREEDER AERO LAB 40.

Был заключен договор на поставку. Дата заключения — январь 2022 года. Поэтому тогда было много трудностей и проблемм, с которыми нам пришлось столкнуться при выполнении заказа. Но мы справились, за 12 месяцев мы осуществили поставку, сборку и ввод в эксплуатацию автоматизированной установки — фитотрона, что было непросто в условиях санкций и различных ограничений.

Надо сказать, в настоящее время в Иркутском государственном аграрном университете им. А.А. Ежевского совместно с индустриальным партнером «СХАО Белореченское» реализуется комплексный научно-технический проект по селекции и семеноводству картофеля. В рамках данного проекта на наших установках уже был проведен один цикл выращивания. Результаты впечатляющие: получено 4 671 миниклубней. Коэффициент размножения 58,3 клубней с растения. 2 708 клубня фракции 24+ мм, т. е. пригодных для механизированной посадки. Достигнутый коэффициент размножения считается очень высоким.

Сотрудничество продолжается на текущую дату.

Алексей Ковалев, руководитель и основатель НПО «Агросс» и проекта Меристема (на фото в сером свитере), вместе с командой продолжает работу над развитием технологий комплекса и созданием новых модификаций.

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