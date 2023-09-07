«Росэлектроника»: мониторинг речных навигационных огней

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к испытаниям системы интеллектуального мониторинга и управления навигационными огнями в бассейне реки Томь.

© ruselectronics.ru

Новый комплекс позволит речникам экономить время и сократить затраты на обслуживание навигационных знаков, а также повысить безопасность движения судов на реках.

Программно-аппаратный комплекс обеспечивает дистанционный мониторинг работоспособности светосигнального навигационного оборудования, сбор информации о состоянии навигационных знаков, их местоположении, смещении и наклоне, а также состоянии источника питания. Система разработана НИИПП (входит в «Росэлектронику») в сотрудничестве с Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

В состав решения входят круговые навигационные огни, оснащенные датчиками для сбора информации об окружающей остановке и о состоянии самого навигационного огня, а также базовой станции для приема, обработки и передачи данных на диспетчерский пульт.

Круговой навигационный огонь (КНО-АР-5) имеет солнечные панели, что обеспечивает автономную работу устройства и позволяет не менять его аккумулятор в течение всего сезона навигации. Диспетчерский пульт реализован в виде веб-сайта, на котором в режиме реального времени отображается подробная карта, где отмечены судовые и береговые средства надводной обстановки, и информация о состоянии круговых навигационных огней, подключенных к системе. Оператор имеет возможность дистанционно изменять параметры их работы, а также отслеживать изменение интересующих показателей.

Комплекс выполняет автоматический опрос подключенной к системе светосигнальной аппаратуры по каналам мобильных операторов. В труднодоступных районах в условиях отсутствия сотовой связи система автоматически организуется в протяженную mesh-сеть и информация передается по цепочке от одного буя к другому по радиоканалу на базе технологии LoRa.

Технологическая платформа позволяет оперативно наращивать функционал комплекса за счет интеграции дополнительных датчиков и передавать информацию о температуре воды, воздуха, скорости и направлении ветра.

«Чтобы контролировать работоспособность навигационных огней, необходимо ежедневно объезжать участки рек на обстановочных судах. Наша разработка позволит делать это удаленно и выезжать на объекты точечно — только в случае необходимости ремонта или замены электробатарей навигационных знаков. Решение реализовано на основе собственного программного обеспечения и не имеет отечественных аналогов. Сейчас комплекс проходит испытания в бассейне реки Томь, их окончание намечено на ноябрь этого года», — рассказал генеральный директор томского НИИПП Евгений Монастырев.

Разработка системы мониторинга и управления навигационными огнями ведется с привлечением субсидии Минпромторга России.