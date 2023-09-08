В Алтайском районе состоялось открытие новой поликлиники ЦРБ на 250 посещений в смену

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Старое здание было построено еще в 1927 году, состояло из разных частей — кирпичной, деревянной и шлаколитой, что совершенно было неприемлемо для современного оборудования и санитарных условий для оказания медицинской помощи.

Сейчас это двухэтажное кирпичное здание площадью 4368 кв.м. Здесь размещены взрослая поликлиника на 150 посещений, детская консультация на 60 посещений и женская консультация на 40 посещений. В клинике оборудованы кабинеты узких специалистов: отоларинголога, офтальмолога, эндокринолога, уролога, стоматологические кабинеты и отделение функциональной диагностики.

Поликлиника возведена за счет средств краевого бюджета, на эти цели выделено 290 млн. рублей, в том числе 60 млн. направлено на закупку нового оборудования — цифрового флюорографа, УЗД-аппарата экспертного класса, стоматологических итальянских стоек, оборудования для современной клинико-диагностической лаборатории и баклаборатории. Подготовлен кабинет маммографии, закупка маммографа планируется в 2024 году.

Для справки: в поликлинике ведут прием 3 терапевта, 4 педиатра, хирург, фтизиатр, офтальмолог, невролог, дерматовенеролог, психиатр-нарколог, эндокринолог, акушер-гинеколог, стоматолог-хирург, стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед, врач-эндоскопист, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, врач клинико-диагностической лаборатории, врач-бактериолог, врач функциональной диагностики.

Алтайская ЦРБ обслуживает более 26 тыс. населения.

© zdravalt.ru

© zdravalt.ru

© zdravalt.ru

© zdravalt.ru