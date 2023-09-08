ПАО «Курганмашзавод» поставил в войска очередную партию БМП-3
ПАО «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» отправил Минобороны РФ очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта.
За восемь месяцев текущего года Курганмашзавод, включая волгоградскую площадку, уже превысил годовой объем 2022-го по выпуску боевых машин на 120%.
В комплектацию каждой единицы БМП-3 в обязательном порядке входят комплекты дополнительной защиты (КДЗ) — это решетки и бронеэкраны. Сегодня их производится в 30 раз больше, чем в прошлом году. Кроме комплектации серийных машин, КДЗ поставляется в рамках ГОЗ головному заказчику как отдельное изделие.
Готовую продукцию специального назначения Курганмашзавод отгружает ежемесячно.
«Чтобы исполнение ГОЗ велось ритмично, выстраиваем четкие кооперационные связи с поставщиками комплектующих, проводим техническое перевооружение производства, совершенствуем управленческую структуру, набираем персонал, — говорит исполнительный директор ПАО „Курганмашзавод“ Игорь Гиске. — Конструкторы, технологи, снабженцы, контролеры, производственники, военпреды — все, не жалея сил, работают на общий результат, на победу».
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