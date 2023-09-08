ПАО «Курганмашзавод» поставил в войска очередную партию БМП-3

ПАО «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» отправил Минобороны РФ очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта.

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За восемь месяцев текущего года Курганмашзавод, включая волгоградскую площадку, уже превысил годовой объем 2022-го по выпуску боевых машин на 120%.

В комплектацию каждой единицы БМП-3 в обязательном порядке входят комплекты дополнительной защиты (КДЗ) — это решетки и бронеэкраны. Сегодня их производится в 30 раз больше, чем в прошлом году. Кроме комплектации серийных машин, КДЗ поставляется в рамках ГОЗ головному заказчику как отдельное изделие.

Готовую продукцию специального назначения Курганмашзавод отгружает ежемесячно.