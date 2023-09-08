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Армия и Флот

ПАО «Курганмашзавод» поставил в войска очередную партию БМП-3

ПАО «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» отправил Минобороны РФ очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта.

 © rostec.ru

За восемь месяцев текущего года Курганмашзавод, включая волгоградскую площадку, уже превысил годовой объем 2022-го по выпуску боевых машин на 120%.

В комплектацию каждой единицы БМП-3 в обязательном порядке входят комплекты дополнительной защиты (КДЗ) — это решетки и бронеэкраны. Сегодня их производится в 30 раз больше, чем в прошлом году. Кроме комплектации серийных машин, КДЗ поставляется в рамках ГОЗ головному заказчику как отдельное изделие.

Готовую продукцию специального назначения Курганмашзавод отгружает ежемесячно.

«Чтобы исполнение ГОЗ велось ритмично, выстраиваем четкие кооперационные связи с поставщиками комплектующих, проводим техническое перевооружение производства, совершенствуем управленческую структуру, набираем персонал, — говорит исполнительный директор ПАО „Курганмашзавод“ Игорь Гиске. — Конструкторы, технологи, снабженцы, контролеры, производственники, военпреды — все, не жалея сил, работают на общий результат, на победу».
Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-post...v-voyska-ocherednuyu-partiyu-bmp-3/

армия и флот, поставки техники, БМП-3, «Курганмашзавод», «Высокоточные комплексы», Ростех, МО РФ
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