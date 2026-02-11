Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех отгрузил Минобороны РФ партию боевых машин пехоты БМП-3. Объем январской поставки на 40% превысил плановые показатели. Техника получила ряд доработок, повышающих ее эффективность и защищенность.

Боевые машины пехоты производства холдинга «Высокоточные комплексы» ценятся в войсках за мобильность, высокую огневую мощь и простоту в эксплуатации. При этом БМП-3 непрерывно модернизируются и дорабатываются на основе опыта применения в ходе реальных боевых действий.

«Мы хорошо понимаем, насколько БМП-3 востребована в войсках. Предприятия Госкорпорации Ростех работают в круглосуточном режиме и обеспечивают ритмичные поставки современной бронированной техники, не прекращая при этом ее модернизацию. Новая партия „троек“ отгружена нашими „Высокоточными комплексами“ с рядом усовершенствований: каждая машина укомплектована более современной системой радиоэлектронной борьбы. Усилена защита днища от подрыва, а также увеличена противоосколочная броневая стойкость кормовой и передней частей», — отметил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

Сегодня БМП-3 в штатной комплектации существенно отличается от машин, которые поставлялись главному заказчику до начала СВО. За последние четыре года в ее конструкцию внедрены десятки изменений. К ним относятся как комплекты дополнительной защиты — бортовые экраны, решетки, комплекты защиты верхней полусферы и средства снижения заметности, — так и специальные приборы и аппаратура, позволяющие повысить мобильность машины и эффективность применения вооружения.