В Краснодаре открылись новые спортивные объекты

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В Краснодаре открылся первый в России Центр раннего физического развития детей

Многофункциональный спортивный Центр «Стань чемпионом» располагается на ул. Зиповской. В нем дети смогут тренироваться теми видами спорта, которые лучше подходят.

На базе Центра реализуют программу раннего физического развития детей, разработанную университетом им. Лесгафта и Минпросвещения России. Она подразумевает развитие ребенка с помощью гимнастики, плавания, ритмики, единоборств.В здании расположены два бассейна на 50 и 25 метров, восемь залов, кабинеты для тестирования, спортивно-концертный и конференц-залы. Здесь смогут заниматься около 10 тысяч человек.

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В Краснодаре открыли Центр водных видов спорта

В новом спортивном учреждении будут тренироваться студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Он расположен по ул. Парусной, 20/4. На территории — учебно-спортивный комплекс с бассейном 25 метров на восемь дорожек, два тренировочных зала, общежития, а также гребная база.

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Помимо студентов главного спортивного вуза региона, тренироваться будут атлеты краевых сборных. Здесь расположен новейший, один из лучших в стране научно-методический центр, позволяющий осуществлять научное сопровождение подготовки спортсменов по разделам биомеханики, психологии, функциональной диагностики спортивной медицины и другим.

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