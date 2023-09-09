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Армия и Флот

«Калашников»: «Эгида-У» от НИИ Стали защищает от осколков на 100%

Противоосколочное одеяло «Эгида-У» (усиленное) производства АО «НИИ стали» гарантирует 100% защиту от гранат Ф-1 и РГН с дистанций 3 и 5 м.

 © kalashnikovgroup.ru

Натурные испытания усиленного одеяла прошли на полигоне ЦНИИТОЧМАШ.

«Эгида-У» весит всего на 2 кг больше одеяла «Эгида», но имеет заданный уровень противоосколочной стойкости не 450 м/с как в стандартном одеяле, а 650 м/c.

«Эгида-У» и «Эгида» производятся НИИ Стали серийно.

Напомним, в августе НИИ Стали провел натурные испытания одеяла «Эгида». Тогда изделие достойно показало себя, задержав более 85% попавших в него осколков гранат Ф-1 и РГН. Начальная скорость разлета их осколков достигает 700 м/с.

Противоосколочные одеяла «Эгида-У» и «Эгида» — идеальное решение в ситуации, когда необходимо быстро и надежно защитить себя и близких, укрыть технику и оборудование.
Источник: https://kalashnikovgroup.ru/news/ka...zashchishchaet_ot_oskolkov_na_100-_

армия и флот, средства защиты, противоосколочные средства, «Эгида-У», АО «НИИ стали», «Калашников», Подольск
  • Нет аватара Argonaft
    09.09.2314:38:54

    Наверное можно использовать для укрытия окопов и входов в блиндажи

    #1268413
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      09.09.2317:55:47

      Скорее всего, для этого и разрабатывали. Крайне нужная вещь.

      #1268419
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