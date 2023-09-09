«Калашников»: «Эгида-У» от НИИ Стали защищает от осколков на 100%
Противоосколочное одеяло «Эгида-У» (усиленное) производства АО «НИИ стали» гарантирует 100% защиту от гранат Ф-1 и РГН с дистанций 3 и 5 м.
Натурные испытания усиленного одеяла прошли на полигоне ЦНИИТОЧМАШ.
«Эгида-У» весит всего на 2 кг больше одеяла «Эгида», но имеет заданный уровень противоосколочной стойкости не 450 м/с как в стандартном одеяле, а 650 м/c.
«Эгида-У» и «Эгида» производятся НИИ Стали серийно.
Напомним, в августе НИИ Стали провел натурные испытания одеяла «Эгида». Тогда изделие достойно показало себя, задержав более 85% попавших в него осколков гранат Ф-1 и РГН. Начальная скорость разлета их осколков достигает 700 м/с.
Противоосколочные одеяла «Эгида-У» и «Эгида» — идеальное решение в ситуации, когда необходимо быстро и надежно защитить себя и близких, укрыть технику и оборудование.
- Концерн «Калашников» открывает новые участки по выпуску управляемых артиллерийских снарядов
- «Калашников» завершил первую поставку зимней группы одежды ВКПО 3.0
- Около 100 единиц бронетанкового вооружения поступило в войска ЦВО с начала года
09.09.2314:38:54
09.09.2317:55:47