«Калашников»: «Эгида-У» от НИИ Стали защищает от осколков на 100%

Противоосколочное одеяло «Эгида-У» (усиленное) производства АО «НИИ стали» гарантирует 100% защиту от гранат Ф-1 и РГН с дистанций 3 и 5 м.

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Натурные испытания усиленного одеяла прошли на полигоне ЦНИИТОЧМАШ.

«Эгида-У» весит всего на 2 кг больше одеяла «Эгида», но имеет заданный уровень противоосколочной стойкости не 450 м/с как в стандартном одеяле, а 650 м/c.

«Эгида-У» и «Эгида» производятся НИИ Стали серийно.

Напомним, в августе НИИ Стали провел натурные испытания одеяла «Эгида». Тогда изделие достойно показало себя, задержав более 85% попавших в него осколков гранат Ф-1 и РГН. Начальная скорость разлета их осколков достигает 700 м/с.

Противоосколочные одеяла «Эгида-У» и «Эгида» — идеальное решение в ситуации, когда необходимо быстро и надежно защитить себя и близких, укрыть технику и оборудование.