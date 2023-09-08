Тонкораспыленное пожаротушение высокого давления ИНТРА-ФОГ®

1. Назначение продукта.

ИНТРА-ФОГ® — современная система пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления.

Компоненты системы пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления ИНТРА-ФОГ © intra-fog.ru

Тонкораспыленной водой эффективно тушатся твердые вещества и материалы, горючие и даже легковоспламеняющиеся жидкости. При этом расход воды незначительный, минимально увлажняются и портятся материалы, снижается температура в горящем помещении и осаждается дым.

2. Информация о продукте, новизна и уникальность:

2.1 Описание продукта.

Система пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления (ТРВ ВД) ИНТРА-ФОГ® способна бороться с большинством типов пожаров, обеспечивая высокую эффективность и надежность, являясь при этом одной из самых безопасных противопожарных систем.

Система пожаротушения ТРВ ВД ИНТРА-ФОГ® ликвидирует очаг возгорания путем воздействия на него микрокапель водяного тумана (рис.1). При активации системы вода под высоким давлением через специальные микроскопические отверстия распылителей, в виде водяного тумана, быстро проникает в очаг возгорания, охлаждает его, блокируя пламя и предотвращая распространение огня.

Рис.1 – Схема применения системы пожаротушения ТРВ ВД ИНТРА-ФОГ © intra-fog.ru

Огромное количество воды, которое выливают традиционные спринклерные системы при срабатывании, может быть проблемой для объектов с ограниченным водоснабжением или там, где вода может нанести значительный ущерб.

Система пожаротушения ТРВ ВД ИНТРА-ФОГ® использует воду эффективным образом, экономя ее до 90%, по сравнению с традиционной спринклерной системой для той же области применения, демонстрируя более высокую эффективность тушения.

Рис.2 – Сравнение расхода воды ТРВ ВД и обычной распылительной системы © intra-fog.ru

Эффективность применения такой установки пожаротушения наглядно приведена на рис. 2.

Распылители высокого давления ИНТРА-ФОГ® превращают каждую каплю воды в 8000 микрокапель, формируя водяной туман (рис. 3).

Рис.3 – Распылители высокого давления ИНТРА-ФОГ © intra-fog.ru

Водяной туман, обладая по сравнению с обычной каплей более высокой проникающей способностью, эффективно проникает:

— в зоны с оборудованием или процессами исключительно высокой ценности (дата-центры, компьютерные залы);

— в зоны с уникальными или невосполнимыми активами (музеи, художественные галереи, хранилища, архивы);

— в зоны производственных процессов, в которых создаваемый продукт и доход от его реализации имеют большую стоимость, чем само оборудование (энергетические объекты, модули добычи нефти и газа, промышленное производство);

при этом сохраняет непрерывность бизнес-процессов, не угрожает жизни людей.

2.2 Сравнительный анализ существующих близких решений.

Наиболее близким к заявленному является система пожаротушения тонкораспыленной водой HI-FOG® Marioff.

HI-FOG® Marioff имеет большой объем практических реализаций в мире, однако имеет существенный недостаток, заключающийся в ограниченности эксплуатационных возможностей в России, обусловленный санкционными обстоятельствами и уходом компании с российского рынка. Нарушены логистические поставки оборудования в Россию, отсутствуют подготовленные специалисты, способные грамотно эксплуатировать такие системы.

Проблема, решаемая заявленным техническим решением — снижение зависимости от иностранных производителей.

Технический результат — полная замена отечественным оборудованием всех элементов системы пожаротушения тонкораспыленной водой: труб, фитингов, узлов управления, насосных установок, распылителей и других компонентов.

2.3 Научная, техническая, технологическая основа инновации.

Для применения системы ТРВ ВД ИНТРА-ФОГ® разработаны и подтверждены огневыми испытаниями технические решения по эффективной защите от пожаров зданий и сооружений различного предназначения: храмы, музеи, галереи, театры, гостиницы, отели, высотные здания, офисы, жилые дома, транспортные туннели и пр., объекты промышленности и энергетики, объекты воздушного транспорта, подвижного железнодорожного состава, станций метро и т. д.

В основе инновационной деятельности лежит научно-техническая деятельность — проведены научные изыскания, конструкторская деятельность, осуществлены этапы: создан опытно-конструкторский образец, проведена опытно-конструкторская эксплуатация, создано технология производства, начат выпуск серийного производства.

При использовании только российского сырья, создании технологических оснасток для элементов отечественной системы, усовершенствовании технологии производства распылителей, создано собственное производство на территории РФ и как следствие созданы новые рабочие места, осуществлено полное импортозамещение.

3. Отличия представленного продукта от ближайших аналогов, существующих на рынке.

В условиях глобальных санкций США и западных стран система пожаротушения ИНТРА-ФОГ® является основным заменителем импортных аналогов с явным преимуществом и может использоваться в любой отрасли.

За счет собственного производства себестоимость изделия в разы ниже, чем иностранные аналоги, включающие в себя затраты на таможенные пошлины, наценки производителя, транспортировку и осуществление сертификации на территории РФ.

Кроме того, в разы сокращается срок доставки составных частей изделий при ремонте и техническом обслуживании, поскольку все части изделия изготавливаются на отечественном производстве и всегда имеются в наличии на складе.

4. Примеры потребительских достоинств, практическая полезность.

Инновация, в условиях санкций и в целях развития экономики России, удовлетворяет 100% потребности предприятий и организаций Российской Федерации, включая использование отечественного оборудования и материалов при ремонте и техническом обслуживании ранее смонтированных и эксплуатируемых импортных установок тонкораспыленного пожаротушения.

Преимущества для проектировщиков и заказчиков

— Оборудование системы пожаротушения ИНТРА-ФОГ® легко вписывается в сложные интерьеры и выглядит эстетично, благодаря высокому качеству изделий и небольших размеров труб и насадок.

— Системы пожаротушения ИНТРА-ФОГ® могут быть спроектированы также и для защиты отдельно стоящего оборудования в большом помещении.

— Возможность одной насосной установки ИНТРА-ФОГ® обеспечить подачу воды в несколько зданий одновременно или обеспечить подачу воды в высотное здание до 1000 метров без дополнительных групп повышающих насосов.

— Возможность минимизировать ущерб от использования воды при тушении пожара на защищаемых объектах.

— Впервые в России создан постоянный складской запас всех элементов системы пожаротушения тонкораспыленной водой ИНТРА-ФОГ®: труб, фитингов, узлов управления, насосных установок, распылителей и других компонентов.

Широкий ассортимент спринклеров и дренчеров высокого давления торговой марки ИНТРА-ФОГ® позволяет использовать их для различных областей в зависимости от результатов тестирования и сертификатов, существующих для данных областей. Спринклерные оросители имеют стеклянную термоколбу с температурой срабатывания: 57ºС, 68ºС, 79ºС, 93ºC, 141ºC, 182ºC (рис. 4).

Параметры проектирования спринклерных установок ИНТРА-ФОГ® для противопожарной защиты помещений групп 1,2,4,5 и дренчерных завес выполняются в соответствии с СТО на проектирование.

Рис. 4 – Стеклянная термоколба спринклерного оросителя © intra-fog.ru

В системе пожаротушения ТРВ ВД применяются трубы и фитинги торговой марки ИНТРА-ФОГ® диаметра 60.3, 38, 30, 16, 12 мм (рис.5) из коррозийно-стойкой стали AISI 304L/316L EN 102217-7. Малые габариты трубопровода с использованием компрессионных фитингов (рис. 6) обеспечивают простоту монтажа, значительно сокращая стоимость, сроки установки и пуска системы пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления ИНТРА-ФОГ®.

Рис. 5 – Трубы в системе ТРВ ВД ИНТРА-ФОГ® © intra-fog.ru

Рис. 6 – Компрессионные фитинги ИНТРА-ФОГ® © intra-fog.ru

Пожарные краны системы пожаротушения ИНТРА-ФОГ® позволяют в кратчайшие сроки и с минимумом усилий устранить очаги пожара, не дать огню распространиться до момента прибытия пожарного расчета, применяются для тушения пожаров класса, А и В в жилых, общественных, административных, промышленных зданиях и сооружениях, а также в передвижной технике.

Комплект поставки включает в себя: ручной пистолет-распылитель, соединительный шланг высокого давления (гибкая подводка), рукав высокого давления в сборе с катушкой, зажимную скобу, паспорт.

Рис. 7 – Рукав высокого давления в сборе с катушкой ИНТРА-ФОГ® © intra-fog.ru

Другие компоненты системы пожаротушения ИНТРА-ФОГ® — насосная станция, шкафы и узлы управления и пр., успешно пришли на замену импортным аналогам.

Экономические выгоды

Компоненты системы пожаротушения ИНТРА-ФОГ® производятся в России, не уступают мировым аналогам. Принимая во внимание долгий срок службы и более низкие эксплуатационные затраты, совокупная стоимость использования этой системы ниже, чем стоимость традиционной спринклерной системы пожаротушения, тем более, импортного производства.

Единая трубопроводная сеть и одна насосная станция значительно упрощают и удешевляют обслуживание в течении всего жизненного цикла защищаемого объекта.

Профессионалы в области пожарной безопасности теперь могут добиваться значительно больших результатов, применяя более эффективную систему пожаротушения, уменьшая при этом эксплуатационные затраты и негативные последствия от пожаров.

Системы пожаротушения ИНТРА-ФОГ® удовлетворяют растущим и усложняющимся требованиям экономии воды, повышения эффективности тушения и уменьшения воздействия на окружающую среду, которые надо совмещать с надежной защитой активов и/или бизнес-операций.

Впервые в России появилась возможность сервиса и замены ремкомплектов при минимальных затратах, импортные изделия приходиться менять целиком и за 10-кратную стоимость и длительные сроки.

Экономические следствия — снижение затрат на сырье при производстве и как следствие снижения стоимости изделия. Отсутствие зависимости от иностранной валюты. Возможность экспорта изделия за рубеж.

Социальные следствия — создание рабочих мест, обеспечение безопасности защищаемых объектов и сохранности имущества. Усиление влияния России в зоне СНГ и вытеснение импортных аналогов.

5. Текущее состояние и место производства.

Серийное производство расположено по адресу: г. Екатеринбург, ул. Промышленный проезд, д. 11, Завод «БрандСис» и г. Одинцово, ул. Западная, д. 9, стр. 10.