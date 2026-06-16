В апреле 2026 года на 31‑й Международной выставке Securika Moscow (МВЦ «Крокус Экспо») Холдинг ОСК групп представил инновационное распределительное устройство пуска РУП‑150‑100 «БРАНДСИС».

Холдинг ОСК групп является российским производителем оборудования газового пожаротушения с опытом работы более 24 лет.

Распределительное устройство РУП‑150‑100 «БРАНДСИС»: назначение, особенности и технические характеристики

Распределительное устройство РУП‑150‑100 «БРАНДСИС» — важный элемент автоматических установок газового пожаротушения (АУГП).

Назначение устройства

РУП‑150‑100 предназначено для:

— выпуска газового огнетушащего вещества (ГОТВ) в защищаемые помещения;

— распределения ГОТВ по направлениям — к одному из нескольких защищаемых объектов.

Устройство применяется:

— в централизованных АУГП — монтируется на трубопроводном коллекторе в станции пожаротушения (в соответствии с СП 485.1311500.2020);

— в модульных АУГП — в составе проектного решения, согласованного в установленном порядке.

При необходимости для обеспечения расчётного проходного сечения трубопровода допускается монтаж одного или нескольких РУ на одно направление пожаротушения.

Климатическое исполнение и условия эксплуатации

Устройство соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150. Это означает, что оно может эксплуатироваться в умеренно‑холодном климате в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Диапазон рабочих температур: от минус 20 ºС до плюс 50 ºС.

Соответствие стандартам

РУП‑150‑100 отвечает требованиям:

— Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ( ФЗ от 22.07.2008 № 123‑ФЗ);

— Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017);

— ГОСТ Р 53283;

— конструкторской документации предприятия‑изготовителя.

Основные технические характеристики

— Диаметр условного прохода (номинальный) — 150 мм

— Рабочее (максимальное) давление — 10,0 МПа (100 кгс/см²)

— Пробное давление — 15,0 МПа (150 кгс/см²)

— Эквивалентная длина устройства — не более 3,4 м

— Наружный диаметр корпуса — не более 276 мм

— Длина — не более 547 мм

— Масса без активатора — 75,2 кг

Параметры электрического пускового импульса

— напряжение постоянного тока (24±2,4) В;

— сила тока — не более 0,25 А;

— длительность пускового импульса, не менее 1 с

Дополнительные параметры

— усилие ручного пуска на рукоятке электромагнита активатора: не более 150 Н;

— давление в пусковом баллоне/модуле: от 5,0 до 10,0 МПа (от 50 до 100 кгс/см²);

— ресурс срабатываний: 10 циклов;

— срок службы: не менее 30 лет.

Особенности монтажа и эксплуатации

— Ориентация в пространстве: произвольная. Это упрощает монтаж в различных условиях и конфигурациях трубопроводов.

— Возможность параллельного монтажа: допускается установка нескольких РУ на одно направление для обеспечения нужного проходного сечения.

Заключение

РУП‑150‑100 «БРАНДСИС» — новое инновационное устройство для систем газового пожаротушения российского производства.

Устройство сочетает в себе надёжность, долговечность и гибкость применения — его ключевые преимущества: широкий диапазон рабочих температур, высокая пропускная способность и удобство монтажа. Соответствие российским и международным стандартам гарантирует безопасность и эффективность работы в составе АУГП.

Презентация РУП‑150‑100 «БРАНДСИС» на Securika Moscow 2026 подтвердила стремление Холдинга ОСК групп развивать отечественные технологии пожарной безопасности.