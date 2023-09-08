В Высоцке открыли первый российский зерновой терминал на Балтийском море

Первый на российской Балтике зерновой терминал официально открыли в Высоцке.

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Руководство «Порт Высоцкий» рассчитывает на перевалку через терминал около 1 млн тонн зерна до конца 2023 года.

«До конца года мы ставим перед собой задачу перевалить миллион тонн. Мы понимаем, что это первый год эксплуатации. И к оборудованию мы бережно относимся в соответствии с рекомендациями самих производителей. Здесь приходится как плавно разгонять транспортное оборудование, так и бережно относиться к силосному парку, чтобы обеспечить их долговременную и эффективную работу на протяжении многих лет», — сказал член совета директоров «Порт Высоцкий» Андрей Гарнухин на церемонии открытия.

Объем инвестиций в строительство терминала составил 5,85 млрд рублей. В инфраструктуру терминала входят также два причала общей длиной 550 м, оснащенные двумя судопогрузочными машинами, 15 силосов для накопления и хранения зерновых общим объемом до 240 тыс. тонн, а также станция разгрузки вагонов. Глубина акватории порта составляет 12,7 м. Собственная и подъездная железнодорожная инфраструктура рассчитаны на прием полноценных маршрутов вместимостью 68 вагонов-хопперов.

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru