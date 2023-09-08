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Фотофакты

В Высоцке открыли первый российский зерновой терминал на Балтийском море

Первый на российской Балтике зерновой терминал официально открыли в Высоцке.

 © tass.ru

Руководство «Порт Высоцкий» рассчитывает на перевалку через терминал около 1 млн тонн зерна до конца 2023 года.

«До конца года мы ставим перед собой задачу перевалить миллион тонн. Мы понимаем, что это первый год эксплуатации. И к оборудованию мы бережно относимся в соответствии с рекомендациями самих производителей. Здесь приходится как плавно разгонять транспортное оборудование, так и бережно относиться к силосному парку, чтобы обеспечить их долговременную и эффективную работу на протяжении многих лет», — сказал член совета директоров «Порт Высоцкий» Андрей Гарнухин на церемонии открытия.

Объем инвестиций в строительство терминала составил 5,85 млрд рублей. В инфраструктуру терминала входят также два причала общей длиной 550 м, оснащенные двумя судопогрузочными машинами, 15 силосов для накопления и хранения зерновых общим объемом до 240 тыс. тонн, а также станция разгрузки вагонов. Глубина акватории порта составляет 12,7 м. Собственная и подъездная железнодорожная инфраструктура рассчитаны на прием полноценных маршрутов вместимостью 68 вагонов-хопперов.

 © tass.ru

 © tass.ru

 © tass.ru

 © tass.ru
Источник: https://tass.ru/ekonomika/18687381

фотофакты, портовая инфраструктура, зерновой терминал, Балтика, Высоцк
  • Нет аватара termometrix
    08.09.2318:03:39

    Порты так называемых стран Прибалтики должны быть полностью лишены российских и белорусских товаров, а также все товары из Китая и Индии по коридорам Север-Юг и новому Шелковому пути должны обслуживаться в российских портах.Мы не должны кормить русофобов.

    Отредактировано: termometrix~20:50 08.09.23
    #1268369
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      08.09.2319:14:11

      Сейчас вся Европа русофобская, за некоторым исключением.

      #1268379
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        08.09.2319:36:38

        На уровне властей Вы по-сути правы.

        Но на уровне обществ бывает по разному.

        #1268381
      • Нет аватара termometrix
        08.09.2320:47:22

        Западноевропейская система ценностей всегда основывалась на нацизме, колониализме, империализме, расизме, чувстве превосходства, «исключительности» и самообожествлении.

        К сожалению, многие страны Восточной Европы тоже заразились той же болезнью.

        Западные европейцы настолько психически больны, что с 19 века считают себя наследниками дрено-греческой цивилизации.

        Отредактировано: termometrix~20:49 08.09.23
        #1268384
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      08.09.2320:19:19

      так называемых стран Балтии

      Прибалтики.

      #1268383
  • Е.Юрий Е.Юрий
    08.09.2318:17:02

    Масштабно, чисто, аккуоатно! Только так и никак иначе.

    Отредактировано: Е.Юрий~18:17 08.09.23
    #1268371
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