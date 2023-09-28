Новые спортивные и социальные объекты построены в Иркутской области
Физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом открылся в селе Жигалово. ФОК в Жигалово имеет спортивный зал для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом и другими видами спорта, тренажерный зал, раздевалки, душевые и иные помещения для спортсменов и персонала. Стадион включает в себя беговые дорожки, футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, трибуну для зрителей. Помимо нового ФОКа в Иркутской области недавно открылись новые медучрежедния, дом культуры и другие социальные объекты.
В посёлке Игнино Куйтунского района построен дом культуры на 49 мест. На строительство Дома культуры в Игнино направлено более 127 млн рублей, из них более 100 млн направлено из федерального бюджета, 24,7 млн рублей — из областного. Старое здание учреждения серьёзно пострадало во время наводнения в 2019 году. Было принято решение построить его заново. В новом Доме культуры разместят кабинеты для творческих объединений, административные и бытовые помещения, гримерку, костюмерную, а также универсальный актовый зал на 49 мест. Кроме того, учреждение оборудуют техникой для видеопоказов, концертов, спектаклей, вечеров отдыха, танцевальных конкурсов и собраний. В настоящее время в селе Игнино уже функционируют два хореографических ансамбля и две вокальные группы.
Новый жилой корпус открыли в Чунском психоневрологическом интернате.
Новый модульный жилой корпус на 18 мест открыли в Чунском психоневрологическом интернате «Радуга». На строительство выделено около 25 млн рублей. Модуль оборудован всем необходимым для проживания: мебелью, бытовой техникой. Территорию вокруг нового здания благоустроили, в честь открытия была высажена аллея молодежи.
В Пуляевском психоневрологическом интернате открыли общежитие. Корпус рассчитан на постоянное проживание 18 получателей социальных услуг. В общежитии расположено 6 жилых комнат на три человека каждая. Также оборудованы две кухни, где ребята будут самостоятельно готовить.
Министерство социального развития Приангарья планомерно ведёт исполнение плана мероприятий по развитию сети стационарных учреждений социального обслуживания. Реализация этих мероприятий позволяет увеличить коечную сеть стационарных учреждений, а также расселить граждан в соответствии с санитарными нормами. В этом году ещё ожидается ввод трёх зданий, котельной и прачечной в психоневрологическом интернате посёлка Водопадный.
Новый ФАП открыли в деревне Отрадная в Аларском районе. В ФАПе есть процедурный и прививочный кабинеты, кабинет приёма фельдшера для взрослых и детей. Всё необходимое оборудование уже установлено и работает. Кроме того, по графику организованы выезды передвижного флюорографа. Новое здание оборудовано для маломобильных пациентов, установили систему видеонаблюдения. В целом же, в Аларском районе за последние 4 года возвели восемь новых ФАПов. Ещё один планируется открыть в 2025 году в селе Апхульта.
В селе Мальта Усольского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный по нацпроекту «Здравоохранение». За счёт областного бюджета ФАП оснастили медицинским оборудованием. Медпомощь в нем будут получать около 400 человек.
В Киренске открыли второй быстровозводимый физкультурно-оздоровительный комплекс, на его строительство потратили 52 млн рублей муниципального бюджета. Срок службы такого спорткомплекса составляет 50 лет.
В ФОКе будут заниматься воспитанники спортивного клуба «Стафф». В нём универсальным боем занимаются около 200 человек. Строительство спорткомплекса значительно улучшило условия тренировочного процесса воспитанников клуба. В Киренском районе за два года построено два быстровозводимых спорткомплекса. Первый спортзал был запущен в прошлом году при школе № 5, второй открылся сейчас на территории стадиона «Водник». Оба комплекса построены за счёт средств муниципального бюджета. Этот опыт по строительству быстровозводимых объектов будет расширен и на другие муниципальные образования области.
В Усть-Куте после капремонта открыли школу № 6 им. Героя России Андрея Шерстянникова. Работы проводили по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» с июня 2021 года. На обновление и приобретение учебного оборудования и мебели из всех уровней бюджета было выделено 152 млн руб.
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