Новые спортивные и социальные объекты построены в Иркутской области

© www.ogirk.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом открылся в селе Жигалово. ФОК в Жигалово имеет спортивный зал для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом и другими видами спорта, тренажерный зал, раздевалки, душевые и иные помещения для спортсменов и персонала. Стадион включает в себя беговые дорожки, футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, трибуну для зрителей. Помимо нового ФОКа в Иркутской области недавно открылись новые медучрежедния, дом культуры и другие социальные объекты.

В посёлке Игнино Куйтунского района построен дом культуры на 49 мест. На строительство Дома культуры в Игнино направлено более 127 млн рублей, из них более 100 млн направлено из федерального бюджета, 24,7 млн рублей — из областного. Старое здание учреждения серьёзно пострадало во время наводнения в 2019 году. Было принято решение построить его заново. В новом Доме культуры разместят кабинеты для творческих объединений, административные и бытовые помещения, гримерку, костюмерную, а также универсальный актовый зал на 49 мест. Кроме того, учреждение оборудуют техникой для видеопоказов, концертов, спектаклей, вечеров отдыха, танцевальных конкурсов и собраний. В настоящее время в селе Игнино уже функционируют два хореографических ансамбля и две вокальные группы.

© www.ogirk.ru

Новый жилой корпус открыли в Чунском психоневрологическом интернате.

© www.ogirk.ru

Новый модульный жилой корпус на 18 мест открыли в Чунском психоневрологическом интернате «Радуга». На строительство выделено около 25 млн рублей. Модуль оборудован всем необходимым для проживания: мебелью, бытовой техникой. Территорию вокруг нового здания благоустроили, в честь открытия была высажена аллея молодежи.

В Пуляевском психоневрологическом интернате открыли общежитие. Корпус рассчитан на постоянное проживание 18 получателей социальных услуг. В общежитии расположено 6 жилых комнат на три человека каждая. Также оборудованы две кухни, где ребята будут самостоятельно готовить.

© www.ogirk.ru

Министерство социального развития Приангарья планомерно ведёт исполнение плана мероприятий по развитию сети стационарных учреждений социального обслуживания. Реализация этих мероприятий позволяет увеличить коечную сеть стационарных учреждений, а также расселить граждан в соответствии с санитарными нормами. В этом году ещё ожидается ввод трёх зданий, котельной и прачечной в психоневрологическом интернате посёлка Водопадный.

Новый ФАП открыли в деревне Отрадная в Аларском районе. В ФАПе есть процедурный и прививочный кабинеты, кабинет приёма фельдшера для взрослых и детей. Всё необходимое оборудование уже установлено и работает. Кроме того, по графику организованы выезды передвижного флюорографа. Новое здание оборудовано для маломобильных пациентов, установили систему видеонаблюдения. В целом же, в Аларском районе за последние 4 года возвели восемь новых ФАПов. Ещё один планируется открыть в 2025 году в селе Апхульта.

© www.ogirk.ru

В селе Мальта Усольского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный по нацпроекту «Здравоохранение». За счёт областного бюджета ФАП оснастили медицинским оборудованием. Медпомощь в нем будут получать около 400 человек.

© www.ogirk.ru

В Киренске открыли второй быстровозводимый физкультурно-оздоровительный комплекс, на его строительство потратили 52 млн рублей муниципального бюджета. Срок службы такого спорткомплекса составляет 50 лет.

© www.ogirk.ru

В ФОКе будут заниматься воспитанники спортивного клуба «Стафф». В нём универсальным боем занимаются около 200 человек. Строительство спорткомплекса значительно улучшило условия тренировочного процесса воспитанников клуба. В Киренском районе за два года построено два быстровозводимых спорткомплекса. Первый спортзал был запущен в прошлом году при школе № 5, второй открылся сейчас на территории стадиона «Водник». Оба комплекса построены за счёт средств муниципального бюджета. Этот опыт по строительству быстровозводимых объектов будет расширен и на другие муниципальные образования области.

В Усть-Куте после капремонта открыли школу № 6 им. Героя России Андрея Шерстянникова. Работы проводили по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» с июня 2021 года. На обновление и приобретение учебного оборудования и мебели из всех уровней бюджета было выделено 152 млн руб.

© www.ogirk.ru