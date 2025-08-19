В Приангарье развивается социальная инфраструктура (часть 4)

© irkobl.ru

Благодаря нацпроектам в Приангарье за пять лет построили и модернизировали 189 социальных объектов, 160 — капитально отремонтировали. В целом достигнуто 98% целевых показателей нацпроектов. С2020 по 2024 годы построено и модернизировано: 113 объектов здравоохранения; 21 школа; 21 детский сад; 18 модельных библиотек; 9 спортивных объектов; 7 учреждений культуры. С каждым годом на национальные проекты выделяют всё больше средств. В 2025 году на эти цели направят 20,4 млрд рублей, а в 2027 — почти 28 млрд.

В Тулуне открылась модельная библиотека.

В Тулуне модернизированат Центральная детская библиотека по нацпроекту «Семья». На это из бюджетов всех уровней направили 8,6 млн рублей. Это третья модельная библиотека в городе. В библиотеке на 1800 экземпляров обновился книжный фонд, появилось новое интерактивное и офисное оборудование, мебель, несколько функциональных зон для работы, досуга и развития разных видов творчества. Зонирование выполнено с учётом главной концепции преобразования — «Смысл и стиль, профессионализм и креативность». Все помещения библиотеки связаны одной общей темой «Кубик-Рубик».

В Тулуне завершили работы по реконструкции стадиона «Шахтёр».

В Тулуне завершили работы по реконструкции стадиона «Шахтёр» городской детско-юношеской спортивной школы. Стадион «Шахтёр» пострадал во время наводнения 2019 года. Реконструкция проводилась по программе восстановления жилья и инфраструктуры. В нее вошли спортивное ядро — беговые дорожки с искусственным покрытием, футбольное поле и для мини-футбола, волейбольная и баскетбольная площадки.

В Жигаловском районе построен новый храм.

В посёлке Нючакан Жигаловского района 9 июля освящён храма в честь святителя Иннокентия Иркутского. Этот уникальный храм в течение года помогло построить одно из промышленных предприятий.

В посёлке Мишелевка Усольского района возвели новую врачебную амбулаторию.

Новую врачебную амбулаторию на 100 посещений в смену открыли в поселке Мишелевка Усольского района. На возведение медучреждения выделено более 42 млн рублей из областного бюджета в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения». Еще более 5,4 млн рублей было направлено на благоустройство прилегающей территории. Площадь нового учреждения составляет порядка 500 кв м. Внутри оборудованы кабинеты терапевтов и педиатра, физиокабинет, кабинет ЭКГ, гинеколога, стоматолога, процедурный и прививочные кабинеты, дневной стационар на 15 коек, а также пост скорой медицинской помощи. Кроме того, за счет средств областного бюджета приобретено 173 единицы медицинского оборудования и мебели на сумму более 4,1 млн рублей, еще 48 единиц медицинской мебели на сумму более полумиллиона рублей приобрели за счет средств учреждения. Амбулатория будет обслуживать жителей поселка Мишелевка и села Хайта, в которых проживают порядка 5,5 тыс. человек.

Новую врачебную амбулаторию открыли в поселке Прибрежный Братского района.

Новая врачебная амбулатория открылась в поселке Прибрежный Братского района 5 августа. На строительство и оснащение врачебной амбулатории из бюджета Иркутской области выделено 43 млн рублей: 39,6 млн рублей — на возведение модульной конструкции и 3,4 млн рублей — на оснащение оборудованием.

Это уже 15-й модульный объект, который был открыт в Братском районе за последние пять лет. Амбулатория — первый за 30 лет новый социальный объект в поселке Прибрежный.

В медучреждении будут оказывать медицинскую помощь более чем для 3,5 тысячи человек, включая 775 детей. В амбулатории будут вести прием терапевт, педиатр, фельдшер, акушер, стоматолог. Также предусмотрена работа дневного стационара на 4 койки, лаборатории и физиокабинета. В здании оборудованы кабинеты неотложной помощи, бытовые помещения для персонала, процедурный и прививочный кабинеты, а также кабинеты приема.

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне Афанасьева Тулунского района.

Объект возвели в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения».

На возведение модульной конструкции направили 11,5 млн рублей, более 2 млн рублей выделили на оснащение необходимым медицинским оборудованием, еще 1,5 млн — на благоустройство прилегающей территории. Благодаря открытию ФАПа жители деревни Афанасьева больше не нуждаются в поездках в соседнее село Гуран за медицинской помощью. Теперь медицинские услуги доступны прямо в деревне в современных и комфортных условиях.

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Никилей Качугского района.

В селе Никилей Качугского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). В современном здании смогут получать медицинскую помощь более 350 жителей. Одноэтажное модульное здание площадью свыше 100 кв. м возвели за счет средств бюджета Иркутской области в рамках программы «Развитие здравоохранения». На возведение модульной конструкции затратили 12,5 млн рублей, еще 2,2 млн рублей выделили на оснащение необходимым медицинским оборудованием. В здании проведены все необходимые инженерные коммуникации: электроснабжение, водоснабжение и отопление.

Поликлинику в рабочем поселке Лесогорск Чунского муниципального округа открыли после капитального ремонта.

Проведение капремонта поликлиники поселка Лесогорск Чунской районной больницы стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», ныне входящего в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Обновленная поликлиника в Лесогорске — это не просто современные стены. В первую очередь, это комфорт и доступность высококачественной медицинской помощи для жителей поселка. Общая сумма затраченных на капремонт средств — 50,8 млн рублей. Ремонтные работы вели в течение 2024-2025 годов. В рамках национального проекта в Чунском муниципальном округе до 2030 года запланировано строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Сосновка, Пионерский, Веселый, Таргиз, Каменск, Парчум и селе Бунбуй, а также открытие врачебной амбулатории в рабочем посёлке Октябрьский.

Дом культуры открылся после капитального ремонта в посёлке Ангасолка.

В посёлке Ангасолка Слюдянского района после капитального ремонта открылся Дом культуры. Ремонтные работы в учреждении шли с мая 2023 года. Капитальный ремонт проводился в рамках государственной программы «Развитие культуры» на 2019-2025 годы. На работы было направлено более 23 миллионов рублей из областного и местного бюджетов.

На площади 561,5 кв. м проведены электромонтажные работы, в здании выполнены отделочные работы, заменены системы отопления, водоснабжения, канализации, окна и двери, крыльцо. Отремонтирована кровля, покрашен фасад, благоустроена территория.

В Иркутске открылся флагманский кадровый центр «Работа России».

В Иркутске открыли флагманский кадровый центр «Работа России», оснащенный современным цифровым оборудованием, в нем есть отдельная площадка для работы с участниками СВО и ветеранами боевых действий. По нацпроекту «Демография» на эти цели региону было выделено более 280 миллионов рублей. В 2024 году в Приангарье обновили 39 территориальных подразделений кадрового центра. Одним из ключевых результатов модернизации стало открытие флагманского кадрового центра «Работа России» в Иркутске. Центр оснащен современными цифровыми сервисами, есть возможности для оказания мер поддержки гражданам с инвалидностью.

В Черемхово 90 семей получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья.

В Черемхово состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья, их получили 90 семей. Сейчас в регионе реализуется программа переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В Черемхово остаётся пересилить 47 семей и программа будет полностью выполнена на территории муниципалитета. Всего по данной программе в Черемхово предусматривалось расселение 664 семьи, проживающих в аварийных домах общей площадью 34,15 тыс. кв. м. На эти цели направлено 2,7 млрд рублей, основная часть которых предоставлена «Фондом развития территорий». В данный момент продолжается возведение жилого дома в Черемхово, куда из аварийного жилья переедут 47 семей. Общая строительная готовность составляет 61%, сейчас выполняются внутренние отделочные и фасадные работы.

