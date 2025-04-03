В Приангарье развивается социальная инфраструктура (часть 3)

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В Приангарье построены новые спортивные комплексы, врачебные амбулатории, дом культуры и жилые дома для переселения, ещё полтора десятка социальных учреждений открылись после капитального ремонта и реконструкции.

В Черемхово построен новый спортивный комплекс.

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Спортивное сооружение представляет собой одноэтажное здание, имеющее универсальный игровой зал, раздевалки, душевые, административные и вспомогательные помещения. На закупку оборудования предусмотрен 91 млн рублей, из них свыше 68,2 млн рублей — средства федерального бюджета, около 22,8 млн рублей — областного бюджета. Спорткомплекс построен в сотрудничестве с компанией Еn+.

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Модульное спортивное сооружение — это полноценный спортивный комплекс, предназначенный для проведения тренировок и соревнований по разным видам спорта. Возведение такого объекта позволяет сократить сроки строительства и снизить затраты на содержание комплекса. Каждый объект — это новые возможности для жителей Иркутской области заниматься физической культурой и спортом.

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В реабилитационном центре «Сосновая горка» Зиминского района построен ФОК.

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В с.Самара Зиминского района в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Сосновая горка» построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект площадью почти 758 квадратных метров и стоимостью более 70 миллионов рублей построен на средства областного бюджета по инициативе Губернатора. Работы начались в апреле 2024 года. Здесь работает зал для лечебной и адаптивной физкультуры, а также зал механотерапии с современными тренажерами, зал настольного тенниса и зал спортивных игр: волейбола, баскетбола, футбола. Занятия обеспечат хороший реабилитационный и тренировочный эффект.

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В 2020 году здесь возведен крытый манеж для занятий иппотерапией, а в прошлом году в «Сосновой горке» открыли новый бассейн. На следующем этапе построят теплые переходы между всеми зданиями реабилитационного центра, чтобы, не выходя на улицу, дети беспрепятственно попадали в любую его точку. Эти переходы объединят все сооружения в единый комплекс.

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В Черемхово 180 семей-переселенцев из аварийного жилья получили ключи от квартир.

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В Черемхово 180 семей получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья. Семьи переедут в современные девятиэтажные блок-секции на улице Шевченко и Орджоникидзе, 7А.

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Общая площадь новых блок-секций составляет более пяти тысяч квадратных метров. Строительство нового жилья стало возможным благодаря реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Черемхово, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» нацпроекта «Жилье и городская среда», который стал основой для нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Осинском районе открыли новый Дом культуры.

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В селе Обуса Осинского района торжественно открыли новый дом культуры на 100 мест. Его строительство шло два года, с 2023 по 2024, в рамках национального проекта «Культура», который вошёл в нацпроект «Семья». На это направили более 135 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Дома культуры в Обусе не было почти 20 лет, старый сгорел. Всё это время праздники и культурные мероприятия проходили в спортивном зале местной школы в стеснённых условиях.

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Новый Дом культуры отвечает всем современным требованиям, он просторный и уютный. Его площадь составляет 791,5 кв. м. В нём находится актовый зал на 100 мест, где установлены звукопоглощающие панели, звуковое и осветительное оборудование, одежда сцены. В Доме культуры есть кабинеты для всех творческих объединений Обусы, вестибюль, фойе, гардероб, технические помещения, библиотека. Смонтированы вентиляция, дизельная электростанция, насосная станция пожаротушения, установлено видеонаблюдение. В кабинетах обновили мебель и оргтехнику. На прилегающей территории выполнено благоустройство, освещение.

Два новых медучреждения открыли в Иркутском районе.

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В Иркутском районе открыли врачебную амбулаторию на 50 помещений в смену в поселке Листвянка и фельдешрско-акушерский пункт в деревне Новолисиха. Ранее более 2 тыс. прикрепленных к учреждению жителей Листвянки получали помощь в ветхом здании с автономным отоплением и водоснабжением. Его планируют отремонтировать под центр реабилитации участников СВО. На возведение новой модульной амбулатории на улице Куликова было направлено более 58 млн рублей, еще свыше 4,8 млн рублей — на приобретение медицинского оборудования.

Старое деревянное здание фельдшерско-акушерского пункта в деревне Новолисиха Ушаковского МО эксплуатировалось 83 года с 1940. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» на возведение нового ФАПа выделено более 11 млн рублей, кроме того, приобретено новое оборудование на сумму свыше 2,5 млн рублей. Учреждение общей площадью 223,3 кв. м включает в себя кабинеты фельдшера и акушерского осмотра, процедурно-прививочный кабинет, комнаты для хранения лекарств, помещения для персонала и для хранения инвентаря.

Новая врачебная амбулатория в поселке Мишелевка Усольского района открылась в первом квартале 2025 года.

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Новую врачебную амбулаторию на 100 посещений в смену построили в поселке Мишелевка Усольского района. На возведение медучреждения выделено порядка 42 млн рублей из областного бюджета в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения». Еще более 5,4 млн рублей направлено на благоустройство прилегающей территории. Кроме того, за счет средств областного бюджета приобретено 173 единицы медицинского оборудования и мебели на сумму более 4,1 млн рублей, еще 48 единиц медицинской мебели на сумму более полумиллиона рублей приобрели за счет средств учреждения. Площадь нового учреждения составляет порядка 500 кв м. Внутри оборудованы кабинеты терапевтов и педиатра, физиокабинет, кабинет ЭКГ, кабинеты гинеколога и стоматолога, процедурный и прививочные кабинеты, дневной стационар на 15 коек, а также пост скорой медицинской помощи.

В Усть-Илимске после реконструкции открылся дворец культуры «Дружба».

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В Усть-Илимске, который является опорной территорией Иркутской области, завершен капитальный ремонт Городского Дворца культуры «Дружба». Капитальный ремонт Дворца культуры «Дружба» начался мае 2022 года и был разбит на три этапа, включающие ремонт кровли, ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории. На проведение работ было выделено более 307 млн рублей из областного и местного бюджетов. В рамках ремонта фасада натуральный ракушечник, который стал разрушаться после 35 лет эксплуатации, заменен на светло-бежевый травертин. Разработана специальная металлическая подсистема, позволяющая устанавливать плиты травертина без необходимости затирки швов, образуя вентилируемый фасад. Перед монтажом плит стены здания обшиты высококачественным утеплителем. В процессе ремонта фасада также заменены окна и двери, установлены новые витражные рамы и пожарные лестницы. Для создания современного облика здания по периметру установлена подсветка. На завершающем этапе проведены работы по благоустройству прилегающей территории: на площадке возле Дворца культуры уложен асфальт, выполнено озеленение. Городской Дворец культуры «Дружба» работает с 1986 года и является одной из двух крупнейших культурных площадок в Усть-Илимске. Во втором Дворце культуры им. И.И. Наймушина также проходит масштабный капитальный ремонт, его планируют завершить в 2025 году.

В Усть-Илимске после реконструкции открылся спортивный комплекс «Олимпиец».

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Его масштабный ремонт стартовал в июле 2021 года по госпрограмме Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». Завершить работы планировалось еще в 2023 году, однако по разным причинам срок ремонта удлинился. Помимо плановых мероприятий, предусмотренных проектом, в ходе капремонта возникло много скрытых, непредвиденных работ по вентиляции, электрике и так далее. Открытие этого комплекса существенно разгрузит остальные спортивные площадки города.

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Библиотека № 3 имени Леонида Беспрозванного открыта после реконструкции в Ангарске.

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Книгохранилище спроектировано ленинградскими архитекторами Абрамом Тарантулом и Давидом Давыдовым и сдано в эксплуатацию в 1955 году. А 16 февраля 1956 году сюда вошел первый читатель. Универсальный книжный фонд состоит из 70 000 экземпляров книг, журналов, газет и электронных изданий.

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Работы по капитальному ремонту библиотеки проводились в рамках областной программы «Развитие культуры» с апреля 2023 года. Важное для города здание бережно реконструировали, чтобы сохранить его первоначальный облик. Многие работы можно назвать реставрационными. Во всех 10 залах восстановлена лепнина, окантовка дверей, ангарчан встречает обновленная парадная лестница.

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В поселке Новонукутский завершен капитальный ремонт стадиона имени Г. И. Петрова.

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В поселке Новонукутский завершился капитальный ремонт сооружений стадиона имени Почетного гражданина Нукутского района Г. И. Петрова. Работы на спортивном объекте, расположенном на базе ФОКа «Унга-Арена», начались в марте 2023 года в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». На их проведение было выделено более 27,3 млн рублей. Сегодня стадион полностью готов. В рамках капитального ремонта здесь установлены две модульные трибуны на 32 места с навесом, оборудованы волейбольные площадки, футбольное поле и секторы для легкой атлетики. Также построены гостевые юрты, теннисный корт и площадка для игры в городки.По периметру стадиона установлено ограждение. Произведен монтаж светодиодного освещения и системы охранного наблюдения.

Стадион «Ангара» открыли после капремонта в Свирске.

Капитальный ремонт завершили на стадионе «Ангара» в Свирске. На работы выделили более 128,5 миллиона рублей в рамках региональной программы «Развитие физической культуры и спорта». Подрядчики обустроили две площадки для игры в мини-футбол, спортплощадка с резиновым покрытием для занятий дворовыми видами спорта и беговые дорожки для занятий легкой атлетикой, возвели административное здание с подсобными бытовыми помещениями, где разместились тренерская, кабинет директора, инвентарная, конференц-зал, помещение для приема спортсменов, раздевалки с душевыми.

В Тулуне завершился капитальный ремонт лыжной базы «Снежинка».

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В Тулуне завершился капитальный ремонт лыжной базы «Снежинка». Он начался в мае 2023 года в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». На проведение работ было выделено более 30 млн рублей из областного и местного бюджетов.

Ремонт выполнялся в два этапа, в рамках первого подрядчик выполнил кровельные и фасадные работы, произвел монтаж систем водоснабжения, канализации и вентиляции. В здании сделана внутренняя отделка помещений, оборудован тренажерный зал, тренерская, помещение для проката инвентаря, медицинский кабинет, кухня и столовая. В рамках второго этапа благоустроили территорию. Обустроена волейбольная площадка с резиновым покрытием, а также современные воркаут-площадки, заасфальтированы дорожки.

В Иркутске после капремонта открылся детский сад № 10.

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В Ленинском районе Иркутска после капитального ремонта открылся детский сад № 10 на улице Новаторов. Ремонтные работы в учреждении выполнены по государственной программе Иркутской области «Развитие образования». На их проведение было выделено более 113 млн рублей из областного и городского бюджетов. Капитальный ремонт дошкольного учреждения начался в мае 2023 года. Рабочие отремонтировали фасад и заменили кровельное покрытие, обновили системы вентиляции, водоснабжения и отопления. Также в здании проведены электромонтажные и отделочные работы. Внутри детского сада заменены двери и окна, установлена новая мебель. Кроме того, выполнен монтаж современных систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации.Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории: установлены малые архитектурные формы, создано шесть прогулочных зон, дополнительная спортивная площадка, а также метеоплощадка, на которой дети смогут изучать погодные явления.Обновленный детский сад смогут посещать 220 детей, уже сформировано 11 групп для детей в возрасте от 1 года до 8 лет.

В Усть-Удинском районе завершен капремонт Юголокского культурно-досугового центра.

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В селе Юголок Усть-Удинского района завершился ремонт культурно-досугового центра (КДЦ). Ремонтные работы выполнены по государственной программе Иркутской области «Развитие культуры». На их проведение из областного и местного бюджетов было выделено более 30 млн рублей.Капитальный ремонт учреждения начался в июле 2023 года. В рамках ремонта утеплен и обновлен фасад здания, выполнен ремонт крылец и отмостки. Внутри здания полностью заменена электрика, смонтированы системы отопления, водоснабжения и водоотведения, включая наружные сети канализации. Кроме того, установлены системы вентиляции, видеонаблюдения и пожарной охраны.В помещениях КДЦ заменены напольные покрытия, установлены новые двери, произведен ремонт проемов, стен и перегородок с последующей внутренней отделкой. В зрительном зале произведено устройство новой сцены и амфитеатра, а также установлены кресла.

В Боханском районе открылся обновленный Дом Культуры.

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В деревне Заглик муниципального образования «Боханский район» открылся обновленный Дом Культуры. Его капитальный ремонт состоялся в рамках национального проекта «Культура».Строители заменили в здании фундамент, провели ремонт несущих стен с заменой перекрытия, поменяли полы, окна, двери. Все системы электроснабжения, водоснабжения и канализация также были обновлены. Из федерального, областного и местного бюджетов на эти цели выделено около 14,4 млн рублей.

В Осинском районе после капремонта открылся Бурят-Янгутский детский сад.

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В селе Енисей Осинского района состоялось торжественное открытие Бурят-Янгутского детского сада после капитального ремонта. Работы проводились в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» с апреля 2023 года. Общая стоимость ремонта составила 65,5 млн рублей, средства были выделены из областного и местного бюджетов.В ходе капитального ремонта в детском саду были полностью обновлены внутренние помещения, отремонтированы системы отопления и вентиляции, установлен резервный источник питания для обеспечения бесперебойной работы учреждения. Также проведены работы по ремонту кровли и фасада, заменены окна и двери, выполнена вертикальная планировка территории.

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В Ширяево после капремонта открылся детский сад.

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В Иркутском районе завершен капитальный ремонт Ширяевского детского сада. В детском саду организованы дополнительные группы для малышей, порядка 160 детей будут его посещать. В Ширяевском детском саду, построенном сорок лет назад, ни разу не было капитального ремонта. Работы проводились в два этапа. Летом прошлого года строители заменили канализационные емкости и противопожарные резервуары. Затем были проведены фасадные работы, обновлены системы жизнеобеспечения, сантехника, выполнены отделочные работы и благоустройство территории.

Две обновленные школы открылись в Тайшетском районе.

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Капитальный ремонт школ № 24 и № 17 в селе Юрты проведен по программе «Модернизация школьных систем образования».

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В Черемхово открылась школа № 1 после капитального ремонта.

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Обучающиеся и педагоги средней школы № 1 г. Черемхово начали учебу в обновленном после капитального ремонта здании. Капитальный ремонт школы № 1 шел с апреля 2023 года в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования». На его проведение было выделено 212 млн рублей из областного и местного бюджетов. Здание было отремонтировано комплексно.Подрядчик выполнил ремонт кровли, произвел замену систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и силового электрооборудования. Отремонтирован спортивный зал учреждения, произведен ремонт водосточной системы, благоустроена прилегающая территория. Кроме того, обновлена чаша бассейна, которая не функционировала много лет. Здание школы № 1 в Черемхово было построено в 1991 году, капитальный ремонт проводился в нем впервые с момента постройки. Теперь в городе появилось ещё одно образовательное пространство, соответствующее всем современным стандартам. В 2024 году здесь был введен в эксплуатацию новый детский сад на 110 мест и капитально отремонтирован детский сад № 26.

В селе Буреть Боханского района 182 ученика приступили к занятиям в модернизированной школе.

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В Буретской средней школе Боханского района после капитального ремонта начались занятия для 182 обучающихся. Здесь продолжат обучение дети из Бурети и еще трех соседних деревень Быргазова, Шарагун и Грязная, которых привозят на занятия на двух школьных автобусах. На капремонт здания направили порядка 113 млн рублей, 10 млн — на приобретение оборудования и мебели. Подрядная организация ООО «АРТСТРОЙ» заменила инженерные сети, кровлю, полы, окна, двери, лестницы, отремонтировала потолки, межэтажные перекрытия. Выполнены внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, обновлен фасад здания. Для обеспечения условий безопасного пребывания детей в школе установлены новые системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, появился медицинский кабинет.18 учебных кабинетов оборудованы современными демонстрационными материалами, интерактивной техникой. Установлены интерактивные панели, ноутбуки, принтеры. Особое внимание уделили созданию комфортных условий для школьников, заменив мебель для учебы и отдыха.

В Киренске после капитального ремонта открыли Детскую школу искусств имени Кузакова.

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В Киренске после капитального ремонта откроется Детская школа искусств имени Кузакова. Работы на объекте завершили в конце декабря. Их выполнили по национальному проекту «Культура». На это было направлено более 87 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов.Здание школы искусств построено в 1952 году и требовало ремонта. Работы, которые начали в апреле 2024 года, проведены в хорошем темпе, качественно и в срок. В здании стало просторно, ярко, современно, теперь оно привлекательное и комфортное для посещения. Занятия с детьми в нём возобновят в феврале. Строители заменили кровлю, отремонтировали перекрытия, утеплили и обновили фасад. Внутри здания заменили полы, электрическую проводку, провели внутреннюю отделку помещений. Также в рамках капитального ремонта обустроен концертный зал на 90 мест.

В селе Оёк Иркутского района открыли участковую больницу после капремонта.

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В селе Оёк Иркутского района завершили капитальный ремонт здания участковой больницы. На проведение ремонтных работ выделено свыше 42 млн рублей из областного бюджета, часть из них — по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». В структуру участковой больницы входит поликлиника на 100 посещений в смену, включающая в себя кабинеты педиатра, терапевта, стоматолога, гинеколога, рентген-кабинет, кабинеты УЗИ, функциональной диагностики, неотложной помощи, а также смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, регистратуру открытого типа. В медучреждении работает круглосуточный стационар.

О других новых социальных учреждениях Приангарья можно прочитать в обзорах:

— В Приангарье развивается социальная инфраструктура

— В Приангарье развивается социальная инфраструктура (часть 2)

— В Приангарье построены новые школы и дома культуры

— В Приангарье обновляется инфраструктура государственных учреждений

— Новые спортивные и социальные объекты построены в Иркутской области

— Новые медучреждения открылись в Тюменской и Иркутской областях

— В сельских районах Приангарья развивается социальная инфраструктура

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