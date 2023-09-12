Компания «Павлик» запустила вторую очередь ЗИФ

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Компания «Павлик» запускает вторую очередь золотоизвлекательной фабрики горно-обогатительного комбината «Павлик» на Восточном экономическом форуме.

Выход второй золотоизвлекательной фабрики на проектную мощность позволит довести общую переработку предприятия до 12 миллионов тонн руды с производством порядка 13 тонн золота в год (по сравнению с 7,2 тоннами золота по итогам 2022 года). Запасы на Государственном балансе на январь 2023 составляют 150 т золота (с учетом руды на складах) с потенциалом существенного увеличения.

Месторождение в составе Омчакского рудно-россыпного узла было открыто в 1942 году. В последующие годы в результате доразведки запасы месторождения были существенно увеличены.

В августе 2015 года на Павлике был запущен в промышленную эксплуатацию золоторудный комбинат, производственная мощность которого была увеличена с первоначальных 3 млн тонн руды до более чем 6 млн тонн руды по результатам 2022 года, что позволило производить более 7 тонн золота ежегодно. В ноябре 2020 года Главгосэкспертиза России выдала «Павлику» положительное заключение на проект расширения ГОКа, в 2021 году начались строительные работы. Общий бюджет проекта «Павлик-2» составляет более 32 млрд рублей.

Суммарные балансовые запасы категорий С1+С2 месторождения Павлик на начало 2023 года составляли 139 тонн золота и более 11 тонн золота в руде на складах. Продолжается работа по их увеличению.