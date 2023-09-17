В Хабаровске открыт Центр превентивной медицины и диагностики сети «РЖД-Медицина»

© mintrans.khabkrai.ru

14 сентября в Хабаровске был открыт Центр превентивной медицины и диагностики сети «РЖД-Медицина».

Общий объём вложений превысил 1 млрд руб.

Клиника общей площадью более 4000 кв. м, оснащённая передовым медицинским оборудованием, рассчитана на приём до 1000 пациентов в сутки. Работать здесь будут около 200 высококвалифицированных специалистов-медиков.

© mintrans.khabkrai.ru

«Таких аппаратов компьютерной томографии, которые установлены здесь, всего несколько на Дальнем Востоке. Уровень облучения меньше, а работает он в пять раз быстрее аналогов», — подчеркнул заведующий отделением лучевой диагностики Центра превентивной медицины и диагностики сети «РЖД-Медицина» Александр Шаров.

В центре кроме отделения лучевой диагностики открыты терапевтическое и хирургическое отделения, дневной стационар, отделения функциональной и ультразвуковой диагностики, а также эндоскопический блок. Здесь предоставляется широкий спектр медицинских услуг.

Первых пациентов учреждение примет уже 16 сентября.

© mintrans.khabkrai.ru