В Хабаровске открыт Центр превентивной медицины и диагностики сети «РЖД-Медицина»
14 сентября в Хабаровске был открыт Центр превентивной медицины и диагностики сети «РЖД-Медицина».
Общий объём вложений превысил 1 млрд руб.
Клиника общей площадью более 4000 кв. м, оснащённая передовым медицинским оборудованием, рассчитана на приём до 1000 пациентов в сутки. Работать здесь будут около 200 высококвалифицированных специалистов-медиков.
«Таких аппаратов компьютерной томографии, которые установлены здесь, всего несколько на Дальнем Востоке. Уровень облучения меньше, а работает он в пять раз быстрее аналогов», — подчеркнул заведующий отделением лучевой диагностики Центра превентивной медицины и диагностики сети «РЖД-Медицина» Александр Шаров.
В центре кроме отделения лучевой диагностики открыты терапевтическое и хирургическое отделения, дневной стационар, отделения функциональной и ультразвуковой диагностики, а также эндоскопический блок. Здесь предоставляется широкий спектр медицинских услуг.
Первых пациентов учреждение примет уже 16 сентября.
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