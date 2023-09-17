Около 1 тыс. га земель введено в сельхозоборот в Нижегородской области в этом году

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Как сообщает пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора, в сельскохозяйственный оборот в этом году уже введена 1 тыс. га сельхозземель в Нижегородской области.

Вновь распаханные участки расположены на территориии Павловского, Сергачского, Вачского, Богородского и Большемурашкинского округов.

Отмечается, что выбывшие из сельхозоборота земли деградируют. Фактически вновь возникают ранее решенные проблемы чересполосицы и, как следствие, на таких землях сельскохозяйственные товаропроизводители недополучают существенный объём продукции растениеводства.

Так, в апреле 2023 года по результатам выездного обследования ООО «Птицефабрика «Павловская» было объявлено предостережение в связи с зарастанием сорной древесной растительностью 550 га. В результате участок был распахан и подготовлен к севу рапса и озимой пшеницы.

Ранее сообщалось, что около 385 га неиспользуемых участков в Перевозском районе Нижегородской области изымут у соственников.